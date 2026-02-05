El rector de la Universidad de Oxford deja una frase tras el último anuncio de Sánchez que va a escocer a más de uno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sorprendió a todo el mundo este martes al anunciar durante su intervención en el plenario de la Cumbre Mundial de Gobiernos, que se celebra en Dubái, la prohibición del acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

Desde que el jefe del Ejecutivo informara de las intenciones que tiene, este se ha visto envuelto en un disputas internacionales con figuras como Elon Musk, multimillonario y presidente de X, o Pavel Durov, millonario ruso y dueño de la red social Telegram.

Las reacciones al debate que ha planteado Sánchez han llegado desde todo el mundo y ha recibido el apoyo, aunque sin ser nombrado directamente, de William Hague, actual rector de la Universidad de Oxford, ex ministro de Exteriores durante el gobierno de coalición de David Cameron (2010-2014) y figura histórica del Partido Conservador británico.

Con un escueto tuit que ya ha sumado más de 3,5 millones de reproducciones, 7.000 me gusta y 3.000 compartidos, Hague ha defendido la incompatibilidad cada vez mayor de que las redes sociales ayuden a fomentar un estado democrático sano.

"Las redes sociales se están volviendo incompatibles con un sistema democrático saludable", ha asegurado el columnista del prestigioso diario The Times.

Reflexiona en una columna en 'The Times'

Hague también ha escrito un texto para este periódico en el que pone el foco como desde el extranjero, a través de bots iraníes que simulan ser personas escocesas, se intenta fomentar la independencia de la región del Reino Unido.

"La empresa de desinformación Cyabra informó que, en mayo y junio del año pasado, antes de que internet se desconectara en Irán, el 26 % de las cuentas que abogaban por la independencia de Escocia eran falsas", ha asegurado.

El expolítico, además, ha hecho la siguiente reflexión: "Hay que empezar por reconocer que la estructura actual de las plataformas de redes sociales podría resultar incompatible con la democracia. Es intolerable que bots extranjeros puedan propagar el odio y la división en una sociedad abierta".

"Las plataformas que sigan facilitando dicha actividad deberían enfrentarse a multas desorbitadas, pero ese es solo un aspecto de las divisiones exacerbadas por modelos de negocio diseñados para maximizar la atención en lugar de difundir la comprensión", ha afirmado, pidiendo iniciar un debate sobre cómo cambiar esto, aunque "algunas personas poderosas pierden parte de su riqueza como resultado".