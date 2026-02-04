Una mujer que vivió el franquismo da una perspectiva de cómo era su vida en aquella época: es para exponerlo en todas las escuelas

El franquismo es una época que todavía no se ha olvidado y que, décadas después, sigue siendo un objeto de debate, especialmente después de que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicara una encuesta en el que el 21% de españoles veía "buena" o "muy buena" la etapa de la dictadura de Francisco Franco.

El comunicador y creador de contenido Marlo, conocido en las redes sociales como @itsmarIo.tv y por sus entrevistas a desconocidos de la calle para hablar sobre la vida, ha hablado con una mujer que vivió el franquismo, preguntándole cómo era la vida en aquel entonces.

Su respuesta ha sido para que se enseñe en las escuelas e institutos, especialmente para aquellos jóvenes que, sin haberlo vivido, ven con buenos ojos aquella etapa que sus padres o abuelos sí sufrieron en primera persona.

Una época "negra"

La mujer, cuyo nombre se desconoce, comienza en el vídeo recordando que "no teníamos agua, no teníamos luz cuando empezamos a vivir allí".

Preguntada sobre cómo fue esa época para ella, lo tiene claro: "Muy negra, muy gris". Además, lo compara a los Estados Unidos de aquella época: "En verano íbamos para allá y en España era todo pobreza".

Para ella, tuvieron suerte, porque tanto su padre como su madre trabajaban, por lo que económicamente "estábamos bien": "Teníamos una casa en el campo, en Chozas de la Sierra. No teníamos agua, no teníamos luz. Íbamos en burro con cacharros a coger agua de la fuente".

Y aún hay gente que lo añora

Hoy en día hay jóvenes (y no tan jóvenes) que, a pesar de no haber vivido el franquismo, lo ven como una etapa "buena" o "muy buena". Son datos reales que el CIS publicó el pasado mes de octubre: