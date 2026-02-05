Leonardo baja la amenaza tras las lluvias históricas en Andalucía: vuelven las clases pero siguen los desalojos

Una casa inundada cerca del río Guadalete, en pleno paso de la tormenta Leonardo, en Jimena de Líbar (Málaga), el 4 de febrero de 2026.

Sin bajar la guardia y aún con toda la comunidad en alerta (amarilla en el oeste, naranja en el este), Andalucía empieza a respirar tras el paso de la borrasca Leonardo, que ha dejado lluvias históricas en la región, con más de 400 litros por metro cuadrado en apenas dos días en Cádiz y Málaga, sin ir más lejos.

El comité asesor del Plan de Emergencias por Riesgo de Inundaciones, reunido anoche, decidió que este jueves se recupere la actividad lectiva en colegios e institutos en casi toda Andalucía, a excepción de Almería y aquellas zonas inundadas y evacuadas donde sea imposible recuperarla aún. La previsión de vientos de más de 90 kilómetros por hora en la provincia más oriental ha hecho que la Junta de Andalucía decrete la suspensión de la actividad escolar en infantil, primaria y secundaria.

Además, se mantiene la restricción en parte de la provincia de Jaén, en las comarcas de Cazorla y Segura, por viento y lluvia y en la capital, afectada por desalojos en los Puentes y por viento elevado. Cádiz vuelve a la normalidad en la mayoría de las zonas, salvo la sierra, en el entorno de Grazalema (donde ha llovido más que en los últimos 70 años y han estado en alerta roja hasta las tres de esta mañana) y en el Estrecho de Gibraltar, y también en los colegios de Jerez afectados por las inundaciones y los desalojos.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha animado a la población andaluza a seguir "dando ejemplo de prudencia y cautela ante cualquier adversidad", pero, visiblemente más tranquilo que durante el resto de la jornada, explicó que hay base para dar marcha atrás a las medidas: se basan en "criterios absolutamente técnicos", en "evaluación de riesgos", y tras nuevos informes de las confederaciones hidrográficas implicadas y de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé una mejora en la zona más afectada.

Ya esta noche se ha dejado notar la evolución de lo peor al este, lo que ha obligado a que 120 vecinos de Dúdar (Granada), situado en las faldas de Sierra Nevada, hayan sido desalojados debido a la crecida del río Aguas Blancas y el desembalse en el pantano de Quéntar, situado a menos de diez kilómetros de distancia. Han sido trasladados a un hotel, a esperar acontecimientos.

La localidad se había quedado aislada por su entrada natural y, tras habilitarse un camino vecinal, los habitantes del lugar se han subido a minibuses y camiones, con ayuda de los bomberos del Consorcio, los servicios de emergencia y protección civil, para ser conducidos al hotel Luna, en Granada capital, donde la Diputación los ha realojado.

Un portavoz de la diputación de Granada ha explicado a EFE que, debido a que el camino está muy afectado por la borrasca, la maquinaria que ha ayudado a habilitar la zona ha encabezando la caravana en dirección al hotel.

Los vecinos más mayores han sido acompañados por los profesionales que estaban en la zona, no solo para ayudarles a desplazarse a los vehículos sino también para llevarles las maletas o bolsas que llevaban consigo. El desalojo se ha realizado de manera muy ordenada y antes del mismo se ha hablado con los vecinos para explicarles la situación del municipio y la idoneidad de pasar la noche en un hotel.

Sobre la una de la madrugada de este jueves, la Diputación de Granada informó del desalojo completo de la localidad de Dúdar pero ha sido necesario habilitar un camino vecinal debido a que el municipio se había quedado aislado por su entrada natural.

Desalojo de vecinos en Dúdar (Granada) por el temporal, en la noche del 4 al 5 de febrero de 2026. Diputación de Granada / EFE

Antes de producirse el desalojo el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, junto a los diputados de Emergencias y Obras, se dirigieron inmediatamente a Dúdar, aunque debido al corte de carretera han estado durante un buen rato en medio de la misma sin poder pasar hasta el municipio hasta que se han realizado trabajos de limpieza para habilitar la zona.

En toda la región ha llegado a haber 3.500 personas desalojadas, pero ayer ya comenzaron a regresar a casa todos los afectados en la zona más occidental, en Huelva. Quedan un par de miles aún por volver a casa, un retorno que podría llegar hoy, en función de la evolución de los acontecimientos.

Desaparecida tras salvar a su perro

Además, un amplio dispositivo de emergencia busca a estas horas a una mujer de unos 30 años desaparecida en la localidad malagueña de Sayalonga. Según han confirmado fuentes locales a RTVE, la joven, de unos 30 años, habría sido arrastrada por el fuerte caudal del río Turvilla mientras intentaba rescatar a uno de sus perros. Su pareja se puso a buscarla de inmediato pero no dio con ella.

Los equipos de rescate ya han logrado localizar a uno de los canes, pero por el momento no hay rastro de la mujer, natural de Torrox y residente en la zona.

El incidente se produjo en el contexto de las fuertes precipitaciones provocadas por la borrasca Leonardo. A pesar de las restricciones y el peligro por el estado del río, la joven se encontraba junto a otra mujer en las inmediaciones del cauce con sus mascotas cuando uno de los perros cayó al agua. Según los testimonios recabados, la propietaria se introdujo en el río para salvar al animal y, aunque logró rescatarlo, la fuerza de la corriente impidió que pudiera salir, perdiéndose su paradero desde ese instante.

Con la llegada de la noche, el radio de búsqueda se ha ampliado hasta el municipio vecino de Algarrobo, siguiendo el curso natural del río hacia la costa. Las labores de rastreo se están viendo seriamente dificultadas por la extrema violencia del caudal y la gran cantidad de lodo y materiales que arrastra el Turvilla, lo que reduce la visibilidad y aumenta el riesgo para los propios efectivos de emergencia que trabajan en la zona.

En el operativo participan más de una veintena de especialistas, incluyendo ocho bomberos del Consorcio Provincial de Málaga y unidades de élite de la Guardia Civil, como el GREIM (Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña) y los GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas). Estos equipos de expertos centran sus esfuerzos en las áreas de más difícil acceso, mientras voluntarios de Protección Civil y agentes locales mantienen la vigilancia en las riberas del río.

Así están las comunicaciones

La borrasca en toda la Península mantiene desde esta madrugada 116 carreteras cerradas al tráfico en nivel negro, 100 por las intensas lluvias e inundaciones y 16 por la nieve, ha informado a las 05:35 horas de este jueves la Dirección General de Tráfico (DGT).

Estas son las incidencias:

Las intensas precipitaciones han provocado el cierre de tramos de carreteras nacionales como la N-323, en Cambil-Cárchel (Jaén), entre los kilómetros 60 y 61, y la N-630, en Guillena (Sevilla), del punto kilométrico 798.8 al 801.32.

En la A-92, a la altura del puerto de la Mora (Granada), se permite la circulación con precaución (nivel verde) entre los kilómetros 264 y 282 pese a la nevada.

La provincia de Cádiz es la más afectada por las lluvias con 27 cortes totales en carreteras como la A-2101 (km 0 al 7), A-2102 (km 0 al 6.6), A-2202 (km 8 al 12), A-373R1 (km 0 al 1), A-405 (km 12.5 al 37.5), A-405R2 (km 0 al 1.5), CA-3102 (km 0 al 2.2), CA-3104 (km 0 al 7), CA-3110 (km 0 al 8), CA-3112 (km 0 al 1.5), CA-3113 (km 0 al 14), CA-4100 (km 0), CA-4102 (km 2 al 3.5), CA-4107 (km 0 al 7.5), CA-5101 (km 2 al 12), CA-6101 (km 0 al 8), CA-6105 (km 0 al 15), CA-6200 (km 6.8 al 8), CA-8102 (km 15), CA-8200 (km 6 al 10), CA-9101 (km 0), CA-9120 (km 8), CA-9208 (km 0 al 4.7), CA-9209 (km 0 al 4.1) y CA-9210 (km 0 al 4).

Córdoba registra 19 cierres por lluvias que incluyen las autonómicas A-3131 (km 15.4 al 15.5), A-3278 (km 0.5), A-331 (km 25 al 25.1) y A-333 (km 30.6 al 46.5).

También se ven afectados los puentes de la CO-4205 (km 0 al 12.61), CO-4207 (km 4 al 6), CO-7204 (km 0.5 al 4.26) y CO-7207 (km 0 al 1.53), junto a tramos en las vías CO-4102, CO-5211, CO-6103, CO-7100, CO-7212, CO-7409, CO-8201, CO-8203 y CO-8209.

Sevilla suma otros 17 bloqueos en la red secundaria como la A-361 (km 0 al 16), A-451R1 (km 0 al 1.79), A-8126 (km 22 al 28.85), SE-3102, SE-4104, SE-5203, SE-5204, SE-5206, SE-5209, SE-6201, SE-6300, SE-9225, SE-BG-02, SE-BG-04 y las vías SE-485.

El resto de cortes por inundación en la red secundaria afectan a Jaén con 13 vías; Málaga con 9 tramos; Granada con 8 carreteras en nivel negro; Huelva en la A-495 (km 84) y HU-3101; Almería en la A-399 (km 31.5); León en la LE-5705 (km 1 al 2); Cáceres en la CC-146 (km 3.4 al 3.9) y Pontevedra en la PO-11 (km 1.3 al 3).

Simultáneamente, la nieve mantiene bloqueadas las siguientes vías:

16 carreteras de la red secundaria situadas en los puertos granadinos de la A-395 (km 32 al 39) y A-4025 (km 0 al 7.35); en las asturianas LN-8 (km 10 al 28) y SD-2 (km 0 al 7.2); y en las leonesas LE-481 (km 11 al 15.9), LE-315 (km 17 al 23) y LE-321 (km 40 al 45).

El nivel negro por nieve se completa con la DSA-180 (km 0 al 9.5) y DSA-191 (km 8 al 10.6) en Salamanca ; la ZA-103 en Zamora (km 8 al 16); la NA-137 (km 58 al 59), NA-2011 (km 7 al 10) y NA-2012 (km 7.2 al 23.56) en Navarra; y en Cáceres con la CC-224 (km 0 al 31.3), CC-242 (km 0 al 16.2) y CC-437 (km 0 al 10.6).

El uso obligatorio de cadenas o neumáticos de invierno afecta a 21 carreteras en nivel rojo por nieve, destacando la AL-5402, A-4030 y A-4301 en Granada-Almería; las oscenses A-1205, A-136, A-2606 y A-2611; y tramos en Cantabria (CA-183), Toledo (TO-1375), León (CL-635, LE-126, LE-142, LE-233, LE-234, LE-315, LE-321, LE-460 y LE-473), Salamanca (SA-203) y Navarra (NA-137).

Por inundaciones...

el nivel rojo está activo en la GR-4105 de Granada y la VP-4017 en Valladolid.

La circulación permanece condicionada con nivel verde por nieve en la A-136 (km 12 al 21), la A-2617 (km 5 al 12), el puerto de la Ragua en la A-337 y en la leonesa LE-333 (km 5 al 14).

La DGT pide a los conductores que consulten la información del tiempo y el estado de las carreteras antes de emprender la marcha, que no olviden ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno y que eviten los desplazamientos innecesarios en la medida de lo posible.

Las previsiones del día

La Aemet ha indicado que Leonardo dejará aún estos días "precipitaciones fuertes y persistentes" en la península, salvo en el nordeste, pero empezará a debilitarse este viernes. No se pueden lanzar las campanas al vuelo: se prevé la llegada de una nueva el próximo sábado.

En un aviso especial publicado ayer, el organismo nacional ha anticipado que se mantendrá en los próximos días "una circulación atlántica inducida por la borrasca Leonardo". Se esperan, en consecuencia, "precipitaciones localmente fuertes y extraordinariamente persistentes en puntos de Andalucía, zona centro y Galicia, con acumulaciones que serán muy significativas en zonas montañosas a barlovento del flujo de oeste y suroeste".

El comunicado ha señalado asimismo que, debido al "alto nivel de saturación del suelo y deshielos", se dará un "significativo impacto hidrológico" en cuencas de las vertientes atlántica y mediterránea de Andalucía, Extremadura y Castilla y León.

Leonardo traerá estos días una intensificación del viento, con rachas muy fuertes en amplias zonas y temporal marítimo generalizado, y serán probables los deslizamientos de tierra y los daños en bienes e infraestructuras.

Así, el jueves se contemplan precipitaciones generalizadas y persistentes y la península estará bajo el efecto de un "flujo húmedo y el paso de nuevos frentes atlánticos asociados a Leonardo".

La variable más destacable ese día, según esto, será el viento, con rachas muy fuertes en amplias zonas del territorio, salvo el tercio nordeste. En áreas montañosas de la mitad sur y litorales expuestos de Alborán se superarán los 90-100 km/h.

En su comunicado, la Aemet ha anticipado que Leonardo comenzará a "debilitarse progresivamente" el viernes, si bien continuará su influencia aunque menor, con precipitaciones por la vertiente atlántica peninsular. La cota de nieve se situará por debajo de los 1.000 metros en el cuadrante noroeste y entre 1.200-1.400 metros en el resto.

Pero pese a su debilitamiento, se contempla para el sábado la llegada de una nueva borrasca atlántica, que intensificará las precipitaciones y el viento. Se esperan rachas muy fuertes en el tercio sur y sureste peninsular y el temporal marítimo será significativo en Galicia y Cantábrico.

El domingo, y tras el paso de la borrasca atlántica, las altas presiones se establecerán por el suroeste península con el viento de componente oeste.