Claves del escándalo de presunto acoso sexual y laboral del alcalde de Móstoles a una concejala que salpica al PP y a Ayuso: ella se defiende atacando 

La polémica del acoso vuelve a sacudir la política española. Esta vez, al PP madrileño y en concreto al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, acusado de cometer acoso sexual y laboral contra una concejala también del PP, partido que habría presionado a la denunciante para silenciar el caso.

La noticia, adelantada este miércoles por El País, ha provocado un aluvión de acusaciones de la oposición, negaciones del presunto implicado y balones fuera de todo el PP hasta llegar a Isabel Díaz Ayuso, que no duda en hablar de un "caso fabricado" para tapar los ecos de la comparecencia del socialista Francisco Salazar en el Senado.

El asunto, que no deja de crecer en su eco desde la noche del miércoles, ha causado ya enfrentamientos directos entre Ayuso y la oposición madrileña, pero también la aparición del Gobierno central.

Estas son las claves del nuevo escándalo de acoso en la política:

Qué hechos denuncia la presunta víctima

Hay que remontarse a 2024, cuando la edil se atreve a denunciar internamente los hechos vividos en los meses anteriores. Su versión, a la que tuvo acceso El País, detalla episodios de acoso sexual con numerosos comentarios como "esta mujer nos alegra el día y más me lo va a alegrar" o "está buenísima, esta es sólo para mí". Incluso, apunta la afectada, el alcalde habría presumido de que ambos mantuvieron relaciones sexuales, cosa que asegura nunca pasó.

Siempre según la versión de la mujer, fue en el momento de ser elegida por el alcalde para su lista cuando empezaron a tener más contacto, pasando pronto a insinuaciones y comentarios de índole sexual explícitos. Aunque ella siempre lo rechazó, él insistía: debían buscar "algún hueco de tranquilidad juntos", que tenían una "conexión increíble", que en política surgen relaciones de complicidad que "sin darte cuenta llevan a algo más", que "hay que dejarse llevar", añade en su denuncia interna.

Las reiteradas negativas de la denunciante llevaron a una nueva situación, en la que comenzó a vivir acoso laboral, afirma. Según su relato, pasó de ser cercana al alcalde a no poder intervenir en los plenos y otras estrategias de "invisibilización continua". "Pasó de hacerlo todo con ella, absolutamente todo, a decir que no la quería en ningún sitio con él y a emprender un acoso y derribo", añade un empleado del consistorio, citado por El País.

Las 'presiones' del PP en sus reuniones privadas

Ante la continuación de los comportamientos presuntamente acosadores tanto en lo sexual como en lo laboral, la concejala optó por escribir a Isabel Díaz Ayuso. Si bien la presidenta no atendió su caso personalmente, la presunta víctima sí mantuvo una reunión con el número dos de Ayuso, Alfonso Serrano, y la vicesecretaria de Organización en Madrid, Ana Millán. El núcleo duro ayusista trató de convencerla para que no pasara a mayores el asunto.

El diario detalla que en la reunión Millán le habría dicho "quítate de la cabeza cualquier tipo de denuncia", mientras que Serrano le advirtió de que "una denuncia pública o judicial te afectaría a ti".

Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, en una reunión oficial el 4 de marzo de 2024 Europa Press via Getty Images

Pasados los meses hubo una segunda reunión en un tono similar, en la que la vicesecretaria regional añadiría "quizás te venga mejor dar un paso atrás" y que "todas hemos aguantado muchas cosas en política", informa El País. Frases aparte, la dirección regional optó por no aplicar el protocolo de acoso, dado que la afectada sí era afiliada pero no tenía 'vinculación laboral' con el partido.

Así, en octubre de 2024, la afectada optó por renunciar a su acta en el Ayuntamiento de Móstoles y a darse de baja como militante popular, luego de no encontrar tampoco respuesta del 'aparato nacional', donde intentó acudir al Comité Nacional de Derechos y Garantías.

El presunto implicado rechaza dimitir

Manuel Bautista no ha dudado en dejar claro que no piensa dimitir en absoluto bajo la premisa de que "no sé de qué me tengo que defender".

El alcalde mostoleño ha reconocido que "nadie de mis concejales me ha pedido que dimita porque no hay una acusación como tal, es decir, la vía judicial no se ha explorado y en la vía del Comité de Derechos y Garantías el caso está archivado".

Dado que una información periodística "no es suficiente para que se tome ninguna decisión", el alcalde se agarra a las actuaciones llevadas a cabo por el partido. Recuerda que internamente se "solicitó información y documentación que respaldara las acusaciones y se practicaron las actuaciones necesarias", pero que "al no corresponderse ninguna prueba que sostuviera la denuncia ni las afirmaciones realizadas, el expediente fue archivado". "Cada uno que saque sus conclusiones", ha culminado.

La oposición recuerda el 'caso Nevenka'

Fuentes del PSOE han exigido, en conversación con El HuffPost, que Núñez Feijóo dé "explicaciones inmediatas" y actúe, porque "no puede seguir repartiendo lecciones mientras mira hacia otro lado ante un presunto caso de acoso encubierto por el PP de Madrid. Menos discursos y más decisiones", reclaman. Explican igualmente que el caso afecta de lleno al PP porque "no solo miró hacia otro lado, presionó a una edil para que no denunciara, convirtiendo el encubrimiento en una decisión política consciente".

La acusación, en todo caso, apunta directamente a Díaz Ayuso porque "calla ante los abusos" mientras acusa a otros de "vivir del feminismo". "Hoy queda claro quién calla y quién encubre. Imaginamos que, con su propio listón, deberían dimitir Ayuso, Alfonso Serrano y Ana Millán, esta última además investigada por corrupción", señalan las mismas fuentes a este medio.

Desde el Gobierno central, la ministra de Igualdad ha vinculado el asunto al 'caso Nevenka', que afectó a la antigua concejala del PP en Ponferrada. Para Ana Redondo el PP es "coherente" en su estrategia, y esto no es precisamente un piropo. "Desde el caso Nevenka la actitud del PP siempre ha sido la misma. Se produce un acoso sexual y a continuación un acoso laboral para al final revictimizar a la mujer agredida, acosada, y sacarla de la vida pública, política, hacer que renuncie".

La titular de Igualdad considera que ya se vio "hace más de 20 años en un municipio de Castilla y León y ahora lo estamos viendo lamentablemente en las mismas circunstancias" y remata que el PP "no se ha movido un ápice en estos 25 años; en vez de proteger a las víctimas, intentan tapar y al final lo que producen es la revictimización de quien sufre los acosos".

Ayuso habla de "caso fabricado"; Feijóo echa balones fuera

Una y otro han hablado del asunto en las últimas horas. La presidenta regional ha tomado la palabra en la Asamblea para rechazar lo que ha calificado como "caso fabricado" para tapar la comparecencia del exdirigente socialista y ex alto cargo de Moncloa Francisco Salazar, denunciado internamente por varias mujeres, en el Senado.

En respuesta al grupo socialista, Ayuso ha negado la mayor y ha culpado al PSOE de "manipular cualquier cosa", incluido "el verdadero asunto de las agresiones sexuales a mujeres". A juicio de la baronesa madrileña, "las "verdaderas víctimas de la violencia son las que estaban en el entorno de Salazar y de Moncloa, y hablamos de más de 40 denuncias diferentes".

Amparándose en la presunción de incocencia y sin admitir la menor responsabilidad de 'su' alcalde o de ella misma, Díaz Ayuso se ha encarado con la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot. Ante ella ha alegado que "si una mujer es víctima por el hecho de ser mujer y ahí siempre queda su presunción de inocencia. ¿Dónde queda la mía ante sus ataques diarios?". La izquierda "utiliza el Estado de Derecho para todo", incluidas las "denuncias falsas" [...] y hace flaco favor a las verdaderas denuncias de violencia contra la mujer".

Por su parte, el presidente nacional del PP ha sido algo más 'políticamente correcto', al limitarse a asegurar que en su partido "no caben" actitudes contrarias a la dignidad de las mujeres. Sobre la falta de medidas adoptadas, Núñez Feijóo defiende que el caso lleva dos años investigándose y no se han encontrado indicios "suficientes y racionales" para actuar contra el alcalde mostoleño.