La ONU recomienda a España prohibir que los menores de 18 años vayan a corridas de toros
La ONU recomienda a España prohibir que los menores de 18 años vayan a corridas de toros

Tal como pidió hace sólo una semana el Ministerio de Juventud e Infancia.

Redacción HuffPost
Una corrida de toros en Pamplona
Una corrida de toros en PamplonaSOPA Images

El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha recomendado al Estado español y a las comunidades autónomas que prohíban la entrada de menores de 18 años a espectáculos, festivales y escuelas taurinas. Así se recoge en su informe de Observaciones Finales tras el séptimo examen del Comité a España, publicado este jueves y consultado por Europa Press.

"Preocupado por el hecho de que los niños sigan presenciando la violencia y la muerte de los participantes durante las fiestas taurinas populares que se celebran en todo el Estado parte, el Comité reitera sus recomendaciones anteriores y recomienda que el Estado parte, tanto a nivel estatal como de las comunidades autónomas, establezca la edad mínima de 18 años para participar en eventos, festivales y escuelas taurinas, sin excepción", señala el punto 23 del informe.

Asimismo, exige a España que lleve a cabo "actividades de sensibilización entre los funcionarios públicos, los medios de comunicación y la población en general" sobre los "efectos negativos que tiene en los niños, incluidos los espectadores, la violencia asociada a las corridas de toros".

Al respecto, la Fundación Franz Weber ha indicado en un comunicado que, con esta, ya son "dos las reprimendas a España" por parte del organismo de Naciones Unidas encargado de velar y verificar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, "las mismas que a Portugal, señalada en 2014 y 2019, o que a Francia, con una advertencia en 2016".

El investigador y coordinador de la campaña Infancia Sin Violencia de la fundación, Rubén Pérez, ha indicado que "la advertencia es muy clara y pone sobre la mesa el peligroso negacionismo sobre los derechos de la infancia" al que, a su jucio, "están sometiendo algunos territorios del país con la excusa de una supuesta libertad absoluta para ejercer la educación o valores de las personas menores de edad".

"El Comité ha sido directo y las familias no tienen un derecho absoluto, casi medieval, sobre la exposición de sus hijos a prácticas que pueden tener un impacto nocivo sobre su desarrollo psíquico, moral o físico, arriesgándose a participaciones directas o indirectas de actividades de reconocida violencia", ha añadido.

El Ministerio de Juventud e Infancia ya anunció la semana pasada que quiere prohibir la participación y la asistencia de menores a actividades, eventos o espectáculos en los que se "ejerza violencia contra los animales", como los espectáculos taurinos o la caza, a través de la ampliación de la Ley de Protección de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI).

Así lo han indicaron fuentes del departamento que dirige Sira Rego, después de que la ONU instara de nuevo a España a impedir la participación de menores en espectáculos taurinos y caza, durante el examen de España por parte del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, en Ginebra.

