Nervios en el final de campaña en Aragón: Azcón asume que tendrá que entenderse con Vox y el PSOE teme otro batacazo

Todos los focos están puestos en las elecciones en Aragón que se celebrarán este próximo domingo 8 de febrero. Hay muchos nervios... y a varias bandas.

Todo apunta a una victoria clara del PP, pero no tan rotunda como Jorge Azcon creyó en un primer momento. Su objetivo es mejorar en uno o dos escaños su anterior resultado, fijado en 28 representantes. Sin embargo, a lo largo de estos últimos días, hay encuestas internas que le han dado incluso un escaño menos.

¿El motivo? La fuerza tremenda de Vox, que podría duplicar resultados como ya ocurrió en las extremeñas de diciembre y que limita ese ascenso del PP.

La posibilidad de Azcon de pactar con partidarios minoritarios, como Aragón Existe o el PAR, ya es historia. Será sí o sí con Vox y no se descarta ningún escenario, incluido que los de Abascal exijan entrar en el Gobierno.

En el PSOE todas las alarmas están encendidas, puesto que el batacazo podría ser histórico. No se descarta que Vox acabe sorpassando al PSOE en algunos municipios y pueda haber un empate técnico entre ambas formaciones en Zaragoza capital.

Alegría está intentando evitar el desastre, pero el actual lastre de la marca PSOE y haber estado en el Gobierno central (nada menos que como portavoz del Ejecutivo) parece demasiado grande. Y ya se empiezan a escuchar las primeras voces críticas dentro del PSOE de Aragón.

La clave en estos últimos días está en en esos cientos de votos que deciden el último escaño en las tres provincias. El veredicto, en todo caso, este domingo.