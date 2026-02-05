Jaime Cantizano le dice directamente lo que piensa a David Uclés y el escritor le responde: "A lo mejor tú vas por la calle y no tienes miedo a que te peguen"
"Con perdón, Jaime, pero es que no informáis del todo".
El periodista Jaime Cantizano, presentador de Por Fin en Onda Cero, y el escritor David Uclés, ganador del Premio Nadal 2026 y autor del libro superventas La Península de las casas vacías, han mantenido un intenso debate en antena después de que éste rechazase participar en las jornadas '1936: La guerra que todos perdimos', coordinadas por Arturo Pérez-Reverte, para no tener que compartir cartel con el expresidente del Gobierno José María Aznar (PP) y con el exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros.
"Si estamos hablando de concordia y de acuerdo, a mí también me surge la pregunta. Viviendo como hemos vivido en este país, y viendo a nuestros abuelos matarse en la guerra civil enfrentados, y décadas después hemos visto a esos abuelos, a esos mismos abuelos, aquellos que no se mataron evidentemente, sentarse en los 70, en los 80, para dialogar... llama mucho la atención que no te quieras sentar", ha planteado el periodista.
Uclés ha sido muy claro en ese punto: "Yo no me iba a sentar con Aznar. Con perdón, Jaime, pero es que no informáis del todo". "Yo digo que coincidías en esas jornadas, no sentarte", le ha puntualizado Cantizano.
"Yo no me iba a sentar ni con Aznar ni con Espinosa de los Monteros. Yo me iba a sentar con Luis Mateo Díez. Yo no tengo problema en conversar con él, al contrario. Claro que con él quería hablar. A mí no me propusieron hablar con Aznar. La gente dice que yo le tenía miedo al diálogo. No le puedo tener miedo a un diálogo que no existía", ha argumentado el escritor.
"Si no fui por algo será"
"¿Pero no hubiera sido mejor que te hubieras presentado y hubieras defendido tus argumentos?", le ha insistido el presentador, pero el escritor ha insistido: "¿Delante de Luis Mateo Díez, que íbamos a hablar de literatura? Si no fui por algo será. Yo vi el cartel, no me siento cómodo y no voy. No quiero compartir cartel con Espinosa de los Monteros".
"A lo mejor tú vas por la calle y no tienes miedo a que te peguen. Yo he ido de la mano con novios y amantes y me han pegado, a mí y al chico. Esos valores los está intentando tumbar Vox y yo no quiero tener nada que ver con gente que fundó el partido. No se me olvidan ciertas cosas, pero no quiero entrar en el tema", ha tratado de zanjar Uclés, pero Cantizano ha insistido: "¿No crees que es volver un poco a lo que nos ocurrió en el 36, a no querernos sentar con el que estaba enfrente, con el que pensaba de manera distinta?".
"¿Por qué me tengo que sentar yo Aznar?"
"Pero yo soy escritor, no soy politólogo. ¿Por qué me tengo que sentar yo Aznar?", ha planteado el escritor, a lo que el periodista le ha señalado: "¿Y por qué no?". "¿Y por qué sí? Respóndeme y te respondo a todas las preguntas. ¿Por qué me tengo que sentar con Aznar?", ha repreguntado Uclés.
"Pero ¿por qué negar el diálogo, la conversación?", ha reiterado Cantizano antes de que Uclés zanjase: "El día que me inviten a dialogar con Aznar y yo lo rechace, podemos retomar esta conversación, pero no ha sido el caso. Me invitaron a hablar con Luis Mateo Díez y me bajé por otros motivos ajenos. Yo en todo momento he querido dialogar con quien estaba previsto dialogar, que era con Luis Mateo Díez.