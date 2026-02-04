Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Pedro Sánchez responde a los ataques de Elon Musk y Pável Dúrov con una frase que pasará a la historia
Un tuit que en minutos acumula miles de 'me gusta'.

Juan De Codina
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una imagen de archivo.

Mucho se había estado hablando del ataque del magnate y millonario Elon Musk al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a cuenta de su anuncio de que prohibirá en España el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

Por si fuera poco, Pavel Durov, millonario ruso y dueño de la red social Telegram, también ha atacado al jefe del Ejecutivo. Ha sido este miércoles cuando la propia app ha enviado un mensaje a todos los usuarios avisando de una "alarma roja" para la libertad de expresión y privacidad: "Manteneos vigilantes, España".

La ola de reacciones ha sido tremenda, especialmente desde que la 'guerra' la iniciara Musk atacando a Sánchez en un tuit: "El sucio Sánchez es un tirano y un traidor al pueblo de España". Por si fuera poco, más tarde repetía su estrategia e insistía: "Sánchez es un verdadero fascista totalitario".

La respuesta de Sánchez que pasará a la historia

Ahora ha sido Pedro Sánchez el que ha contraatacado, y de qué manera, al publicar un tuit contestando a los dos multimillonarios con una frase que posiblemente pasará a la historia, haciendo una referencia "Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es una señal de que cabalgamos".

La frase esconde una referencia muy significativa. Y es que no aparece en Don Quijote de la Mancha, obra de Miguel de Cervantes, como hace pensar la creencia popular. Los expertos indican que la primera constancia por escrito de una frase parecida es obra de Johann Wolfgang von Goethe, un poeta alemán.

Fue en 1808 cuando publicó el poema Ladran (Kläffer), que decía: "En busca de fortuna y de placeres más siempre atrás nos ladran, Ladran con fuerza. Quisieran los perros del potrero. Por siempre acompañarnos, pero sus estridentes ladridos solo son señal de que cabalgamos".

Rubén Darío, ¿el culpable?

El poeta nicaragüense Rubén Darío se inspiró en este poema para agenciarse una expresión: "Si los perros ladran, Sancho, es señal que cabalgamos". Otros apuntan a que la frase se le atribuye a Miguel de Unamuno a un poema de Goette: "Los perros ladran, pero la caravana avanza":

