España alcanzó el 2% del PIB en gasto militar en 2025, según la OTAN

España y el resto de países de la OTAN invirtieron al menos un 2 % de su PIB en gasto militar en 2025 por primera vez desde que se fijaron esa meta en 2014, según las estimaciones del informe anual de la Alianza publicado este jueves.

España gastó un 2 % de su PIB en defensa en 2025 y fue el quinto país que más proporción dedicó a capacidades, un 44,2 % (el objetivo estaba fijado en el 20 %), solo por detrás de Luxemburgo, Polonia, Hungría y Lituania.