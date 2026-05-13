Participa en la porra de El HuffPost para las elecciones andaluzas del 17M: así puedes compartir tu pronóstico

¿Logrará el PP de Juan Manuel Moreno Bonilla su codiciada mayoría absoluta para evitar gobernar con Vox? ¿Superará Adelante Andalucía a Por Andalucía? ¿María Jesús Montero cosechará un mejor resultado que el que obtuvo el PSOE andaluz en 2022? Ante unas elecciones andaluzas como las que se celebran este domingo 17 de mayo, muchas son las incógnitas a despejar.

En las redacciones son habituales las porras electorales. El juego es tan sencillo como el de una porra deportiva: tratar de acercarse lo más posible al que será el resultado electoral. Obviamente no es viable hacer una porra atendiendo a la infinidad de variables que intervienen en un proceso electoral: participación, porcentaje de votos, reparto de escaños. Por eso, por facilitar el juego, se suelen hacer sobre el Parlamento.

¿Cómo quedará el Parlamento andaluz tras las elecciones andaluzas del 17 de mayo? Esa es la pregunta que El HuffPost le lanza a sus lectores. El Parlamento de Andalucía cuenta con 109 asientos. Los sondeos indican que el PP estaría rozando la mayoría absoluta: el último estudio de 40db para El País y la Cadena Ser le daba a los populares 56 escaños. La cámara andaluza tiene 109 escaños, por lo que la mayoría absoluta está en 55.

El mismo estudio prevé 28 escaños para María Jesús Montero, lo que supondría el peor resultado del PSOE en décadas, mientras que Vox obtendría 15. Con estas cifras, el PP no necesitaría el apoyo de nadie para gobernar ni sería necesario que Vox entrara en el ejecutivo autonómico, algo a lo que los de Manuel Gavira y Santiago Abascal aspiran. Por Andalucía obtendría seis diputados y Adelante Andalucía cuatro.

Cómo (y por qué) participar en la porra electoral de El HuffPost

Es muy sencillo. Solo tienes que indicar en números cuántos escaños obtendrá cada formación. Por supuesto, asegúrate de que la suma en su conjunto no supera los 109 escaños. Puedes guiarte por tus sensaciones, por lo que has venido leyendo estas semanas en los medios e incluso por tus propias esperanzas.

Además de asegurarte de no superar el número de escaños (109), ten presente que en el apartado de "Otros" puedes enumerar las sorpresas que puedas predecir para este domingo. Además de PP, Vox, PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía algunos sondeos internos dan posibilidades de conseguir representación a partidos localistas como 100x100 Unidos en Cádiz o Jaén Merece Más.

Este domingo electoral, El HuffPost, además de informar minuto a minuto en el recuento, también detallará cómo queda el Parlamento andaluz de nuestros lectores. ¡Participa en la porra desde ya! Si no ves correctamente el módulo para responder a la porra, pincha aquí.

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