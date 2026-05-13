La ministra de Igualdad reacciona a la rueda de prensa de Florentino Pérez: "Anacrónico y casposo"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha tildado de "machismo" los comentarios de este martes del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, hacia mujeres periodistas que, a su juicio, "son anacrónicos y denotan la edad".

"Yo creo que en España ya ese tipo de comentarios son anacrónicos y denotan yo creo que la edad. Yo espero que las generaciones más jóvenes también alcen la voz contra ese machismo anacrónico y un poco casposo", ha asegurado la ministra en declaraciones a medios durante su visita a la sede del 028.

Florentino Pérez se refirió este martes en rueda de prensa a una periodista (Lola Hernández, de la cadena FOX) como "esa niña" al darle la palabra y también puso en duda los conocimientos sobre fútbol de una periodista del diario 'ABC' (María José Fuenteálamo).

En este sentido, Redondo ha indicado que se trata de un "machismo evidente, anacrónico y que está fuera absolutamente de lugar". "Nos parece que es una expresión más de este machismo que está instalado y que vemos diariamente que es transversal, que no responde más que a una cultura machista muy profundamente integrada en la vida de las personas, sobre todo de algunas personas de más edad". Y en ese sentido, alzar la voz nuevamente contra un machismo estructural que lamentablemente se expresa como lo hemos visto", ha apuntado.

Por su parte, la secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro, ha pedido "respeto profesional" para las periodistas deportivas en un mensaje en la red social X. "No deben ser infantilizadas, ignoradas o cuestionadas por el hecho de ser mujeres. El menosprecio machista a estas periodistas solo nos dice que tenemos que seguir luchando contra el machismo estructural en el deporte", ha subrayado.