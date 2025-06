Este es el consejo que da Wyoming a PSOE y Más Madrid para que Almeida no quite las banderas LGTBIQ+

Una vez más en el mes del orgullo, una vez más la polémica con las banderas del colectivo LGTBI+. El pasado miércoles el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, retiraba las banderas colocadas por el Partido Socialista y Más Madrid de un edificio municipal argumentando que "sólo se pueden poner el mismo día del orgullo". Este acto ha recibido duras críticas debido a que, de nuevo, el alcalde de la capital intenta invisibilizar al colectivo. Sin embargo, ante esta situación, al presentador de El Intermedio, El Gran Wyoming, ha ofrecido una idea para que esto no ocurra más.

"No sé de dónde se ha sacado el presentador que sólo se pueda poner la bandera el mismo día del orgullo y no los días previos", decía Wyoming apuntando a que todo esto le sonaba a "excusa". "Como ya se han cargado todos los árboles ahora están yendo a por las banderas", comentaba previo a anunciar su consejo para que esto no vuelva a suceder.

"Un consejo para el PSOE y Más Madrid. Si la próxima vez quieren que Almeida no se acerque a una bandera, cuélguenla de una tabla de planchar", concluía el presentador de La Sexta en su programa diario haciendo referencia a las declaraciones del alcalde de Madrid que aseguró que el no se acercaba a una plancha.

La idea propuesta por Wyoming ha sido recogida por los partidos de la oposición de la capital e incluso la líder del partido en la ciudad, Rita Maestre, ha anunciado a través de redes sociales que "tomaría nota" de la propuesta para futuras colocaciones de banderas.