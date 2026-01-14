Quién es quién en el juicio a Ábalos, Koldo y Aldama en el Supremo por las mascarillas

José Luis Ábalos hojea unos documentos tras una comparecencia en el Congreso, en una imagen de archivo

El Tribunal Supremo ha dado a conocer cuáles de sus miembros participarán en el juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por la trama de las mascarillas. Serán siete los magistrados —seis hombres y una mujer— los que desarrollen una causa que investiga la presunta obtención de mordidas ilegales en contratos de mascarillas en pandemia.

Esta trama es la primera de las causas del llamado 'caso Koldo', que tanto el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, como su exasesor Koldo García afrontan en prisión preventiva por el elevado riesgo de fuga que veía el instructor, Leopoldo Puente.

La Fiscalía solicita inicialmente 24 y 19 años y medio de cárcel para Ábalos y Koldo, respectivamente, cifra que se reduce hasta los 7 años que piden para el empresario y comisionista Víctor de Aldama.

Mayoría clara 'conservadora' en el tribunal

De acuerdo con la providencia dictada este miércoles por el Tribunal Supremo, que aún no ha fijado la fecha del juicio, el tribunal que juzgue a los tres imputados incluirá a los cinco integrantes de la Sala de lo Penal que dio inicio a la causa y añadirá dos integrantes más.

Los cinco miembros que ya formaban parte del caso son el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez-Arrieta, así como los Manuel Marchena, Andrés Palomo, Ana Ferrer y Eduardo Porres. A ellos se les unen el ex fiscal general del Estado Julián Sánchez Melgar, y Javier Hernández, representando los turnos de mayor y menor antigüedad, respectivamente.

La composición establece una mayoría de juristas denominados de perfil conservador, encabezados por Martínez-Arrieta y Marchena, los dos miembros de mayor notoriedad del tribunal por su participación en la reciente causa contra el ya dimitido fiscal general del Estado o en la macrocausa del 'procés' catalán.

Ambos se consideran magistrados de 'signo' conservador, al igual que ocurre con Andrés Palomo, Eduardo Porres y Julián Sánchez Melgar, que fue fiscal general del Estado en los últimos meses de Gobierno de Rajoy hasta su cese con la llegada de Pedro Sánchez.

Enfrente dos figuras de corte progresista, un perfil más mediático como es el de Ana Ferrer, también integrante de los juicios del 'procés' y al dimitido fiscal general, así como Javier Hernández.

No hay fecha (aún): lo que sí hay es un problema

El tribunal tiene pendiente pronunciarse sobre la admisión de las pruebas solicitadas por las partes. Sobre la fecha del juicio, apunta EFE citando fuentes judiciales, la idea que maneja el Tribunal Supremo es que se desarrolle entre finales de febrero y finales de marzo.

Surge aquí un problema. El recién designado como abogado de Ábalos, Marino Turiel, ha comunicado al Supremo su dificultad para afrontar el juicio en el horizonte previsto de febrero-marzo, alegando tener su agenda llena de otras causas. Si el Alto Tribunal atiende su petición, podría retrasar el comienzo.

En cuanto a la duración del mismo, las mismas fuentes estiman que podría rondar los dos meses, siempre de acuerdo con los análisis previos a la espera de que dé comienzo del juicio formal.