¿Por qué Ayuso defiende a Julio Iglesias?; por Alán Barroso

Ayuso está completamente chalada. Dos mujeres han denunciado a Julio Iglesias por agresión sexual y Ayuso responde: “Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias.”

Hay que estar como las maracas de Machín para que cuando salen dos mujeres a explicar "penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas” de Julio Iglesias salgas tú a defenderlo solo porque es “un cantante universal” y además utilizar los crímenes contra mujeres en irán para intentar justificarlo. Es patético y miserable.

¿Hay violencia contra las mujeres en Irán? Pues claro. Y es horrible. ¿Pero qué cojones tiene que ver eso con Julio Iglesias y con la ultraizquierda? ¿Cómo vas a utilizar a Irán de excusa para negar lo de Julio Iglesias y además diciendo que los artistas no delinquen?

Mira que podría haber hablado de presunción de inocencia, de esperar hasta que haya una condena. Pero suelta está chorrada histórica y se queda tan tranquila. A esta señora le ha comido el personaje y ahora tan solo se dedica a acumular ridículos que cada vez son más difíciles de explicar.