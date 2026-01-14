Todas las comunidades, salvo Cataluña, rechazan el acuerdo de financiación alcanzado por el Gobierno y ERC 

La ministra de Hacienda y vicepresidenta , María Jesús Montero, ha trasladado este miércoles a las comunidades autónomas, durante reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que el nuevo modelo de financiación autonómica tendrá una adscripción voluntaria. Sin embargo, el respaldo tan sólo ha llegado por el lado de Cataluña que forma parte del acuerdo.

Las 14 comunidades restantes se han mostrado en desacuerdo, la mayoría gobernadas por el Partido Popular, pero también lugares gobernados por el Partido Socialista como Asturias o Castilla-La Mancha. "Es un chantaje de los independentistas catalanes, que lo único que buscan son privilegios", ha expresado el consejero manchego.

Sólo Cataluña, que está dentro del acuerdo, se ha mostrado favorable al nuevo modelo de financiación. La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña, Alicia Romero (PSC), ha elogiado el trabajo del Gobierno central para presentar un nuevo modelo de financiación, del que ha dicho que es una "ventana de oportunidad".

"Es muy significativo que más del 95% de las comunidades autónomas presentes en este Consejo de Política Fiscal y Financiera hayamos mostrado nuestro rechazo frontal a un modelo que no soluciona los problemas de financiación, que nace viciado, que nace de la bilateralidad con los independentistas y secesionistas", ha proclamado el consejero murciano popular Luis Alberto Marín.

Una línea similar ha expresado la madrileña Rocío Albert que ha exigido al Gobierno que presente una propuesta multilateral "que no venga dada por el resultado que ha decidido el señor Junqueras".

El futuro para este nuevo modelo de financiación parece ensombrecerse después de un rechazo prácticamente unánime a la propuesta de la ministra de Hacienda y Esquerra Republicana. Montero ha respondido a las comunidades del PP: "Creo muy importante hacer pedagogía, porque se están transmitiendo a la ciudadanía ideas y mensajes que directamente no son ciertos. Se puede discrepar, lo que no se puede es contar mentiras al respecto del modelo".

Castilla-La Mancha ha elevado el tono. Juan Alfonso Ruíz ha asegurado que "con este modelo de financiación, no deberíamos estar sujetos a los chantajes, y desde luego, si esa es la vía, a lo mejor aparte de la vía política, habrá que utilizar la judicial".