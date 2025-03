Feijóo dice irse de Moncloa sin información tras verse con Sánchez: "Se ha despachado al primer partido de España con un café"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no le haya aportado este jueves "información" sobre sus planes de defensa o sobre el aumento del gasto militar durante la reunión de treinta minutos que ambos han mantenido en el Palacio de la Moncloa.

Durante una intervención en el Congreso después de dicho encuentro, Feijóo ha dicho que llegó sin información a Moncloa y se fue igual. "Le he preguntado qué porcentaje de PIB tiene que alcanzar el gasto en Defensa, qué incremento de Presupuesto tiene que haber, qué plazos hay para conseguirlo, o cómo se va a financiar. No he obtenido ninguna respuesta", ha dicho el líder de la oposición. Ante esta perspectiva, Feijóo ha lamentado que el encuentro de hoy en Moncloa no haya sido una reunión de trabajo, como esperaba. "Se ha pretendido despachar al primer partido de España con un café", ha dicho.

Feijóo, sin embargo, sí se ha marchado con la "sospecha" de que Sánchez quiere aumentar ese gasto en defensa sin pasar por el Congreso. "Basta ya de regatear con la Constitución. No puede haber un incremento de gasto sin que este autorizado por el Congreso. Lo contrario conduce a la autocracia", ha dicho.

Para el líder del PP, Sánchez es víctima de los "chantajes" de sus "compañeros de viaje", en relación a la negativa de Sumar y otros socios parlamentarios del Gobierno a acometer docho aumento del gasto militar. "Sánchez tiene que decidir entre más Defensa o el camino que le marcan sus socios. Pretender las dos cosas al mismo tiempo es posible", ha dicho.

Feijóo tiene claro que "Europa tiene que rearmarse, y España también", pero pone caro el precio de su apoyo. "En las cuestiones de Estado, el PP está dispuesto a negociar. Pero lo que he escuchado en esta reunión no es ni serio ni limpio. No me ha dicho cuánto quiere gastar, ni cómo pretender pagarlo, ni ha pedido ayuda para este desafío. Lo que no puede esperar es que le firmemos un cheque en blanco. Hoy, Sánchez no ha dado información ni garantía de nada", ha expresado.