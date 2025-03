Feijóo llama a Sánchez "un presidente zombi"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha descrito este lunes a Pedro Sánchez como un "presidente zombi" y le ha pedido que convoque el debate del estado de la nación para que retrate la soledad del Ejecutivo.

"Que convoque el debate del estado de la nación para que retrate la soledad de un Gobierno que ya no es tal y la soledad de un presidente zombi", ha afirmado el líder del PP en su intervención en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del partido que se ha celebrado en la sede de Génova. En sus casi siete años como presidente, ha recordado, Sánchez sólo se ha sometido a uno.

"En nombre de la democracia", Feijóo ha pedido además al presidente que lleve al Congreso su plan de defensa "si lo tiene" y que presente los presupuestos generales del Estado en la Cámara Baja, "como es su deber constitucional".

En el comité, con menos participación que de costumbre, han estado presentes, entre otros, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el de La Rioja, Gonzalo Capellán, y el líder del PP en Castilla la Mancha, Paco Núñez.

La reunión se ha celebrado cuando el partido tiene varios frentes abiertos, desde la continuidad de Carlos Mazón como presidente de la Comunidad Valenciana con el aval de los presupuestos apoyados por Vox; su ofensiva parlamentaria junto a Junts contra el Gobierno o el reparto de menores inmigrantes, que suscita el rechazo de las autonomías del PP.

Y se ha celebrado además dos días antes de que Sánchez comparezca el miércoles en el Congreso para explicar la posición de su Gobierno y su plan para aumentar el gasto en defensa.

Sobre la opción de que Sánchez busque fórmulas para incrementar el gasto en defensa sin pasar por el Congreso, Feijóo ha dicho que aunque España "necesita un plan de defensa", también "necesita defender su democracia" y "bajo ningún concepto" el plan de defensa puede anteponerse a la democracia.

"Nada justifica pasar por encima de los ciudadanos, por encima de sus derechos, por encima de sus libertades y por encima de nuestra democracia", ha afirmado.

En opinión del líder popular, Sánchez quiere "controlar todas las instituciones del Estado", las empresas privadas y "los medios de comunicación" y busca tener "el poder Ejecutivo a su servicio, el judicial bajo su señalamiento y el legislativo secuestrado".

Feijóo ha afirmado que si Sánchez "no sabe lo que quiere hacer" ni "lo que tiene que hacer", no es "capaz de convencer" y "no quiere que se vote", el debate "trascenderá al Congreso y la mayoría social de este país recuperará la voz".

"Que no le quepa duda de que más pronto que tarde nos encontraremos votando, aunque tenga miedo a la libertad de los españoles, aunque quiera escapar de la democracia, somos el primer partido de España y seremos los primeros defendiendo la democracia", ha insistido.

Feijóo ha asegurado también en su intervención que el Partido Popular es "el rival a batir por parte de todos, de izquierda a derecha", y ha acusado a Vox de atacarles "muchas veces más que el propio gobierno".