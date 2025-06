García Caparrós, asesinado por la policía en una protesta en el 77, busca justicia en la querella argentina

La familia de Manuel José García Caparrós, joven sindicalista malagueño asesinado por un disparo de la Policía en la manifestación por la autonomía de Andalucía del 4 de diciembre de 1977 en Málaga, se sumará a la querella de justicia internacional referida a varias víctimas que se tramita en Argentina.

El vocal de la Fundación Manuel José García Caparrós, Joaquín Recio, lo ha anunciado en compañía de las tres hermanas del joven y ha explicado que la acción judicial se suma, "como una víctima más", a la serie de demandas de víctimas del franquismo que incluyen a la Transición.

Ha aludido a la entrega, en febrero pasado, de la Declaración de Reconocimiento y Reparación del Gobierno respecto de García Caparrós como víctima del posfranquismo, lo que califica de "eufemismo", y ha asegurado que en 1977 "se comenzó matando y se terminó matando", además de referirse a varias víctimas de ese periodo.

Ha pedido "poner luz sobre la no verdad", ha añadido que "la no verdad no puede seguir" en torno a García Caparrós y ha aludido a "los crímenes de lesa humanidad" y a la mencionada querella que va contra quienes "manejaban los entresijos de las instituciones franquistas".

Reclamación al Gobierno

Loli García Caparrós, hermana de Manuel José, ha leído en nombre de ella y de sus hermanas Puri y Paqui una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, segunda que remiten al mandatario en espera de la respuesta que afirma que no tuvieron respecto a la primera misiva, enviada en 2018: le piden que les reciba.

Ha recordado el anuncio en febrero pasado de la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Jesús Montero, de que el Gobierno impulsará la desclasificación total de documentación, y "sin anonimizar", sobre el asesinato de García Caparrós, fecha en la que dijo que impulsarían una iniciativa junto a la formación Sumar a tal fin y que a la mayor brevedad modificarían la normativa interna de acceso a documentación, archivo y registro.

"Ya es una cuestión que nos desespera porque nos hemos enterado por la prensa en estos meses que el propio PSOE no desbloquea esta situación", han manifestado las hermanas en su carta a Sánchez, además de añadir que han esperado "muchos años", pero que ya no pueden seguir esperando "más".

"Porque Manuel José García Caparrós no está solo, tiene su familia todavía aquí", ha indicado, además de señalar que desconocen la reparación que obtendrán, que "no hay justicia sin reparación" y que "no puede haber víctimas de terrorismo de primera y de segunda".

"No se puede conmemorar el 50 aniversario de la muerte del dictador sin dar luz a tanta oscuridad", afirman y concluyen resaltando que llevan ya "47 años luchando por la verdad, justicia y reparación".

Izquierda Unida recuerda el compromiso

La portavoz adjunta de Con Málaga (confluencia de Izquierda Unida y Podemos) en el Ayuntamiento de Málaga, Toni Morillas, ha asegurado que hace cuatro meses el PSOE, a través de Montero, se comprometió a la desclasificación total "sin tachones ni omisiones" para conocer la autoría del asesinato a Caparrós.

Cree que "hay una extraña pinza en el Congreso entre PP y PSOE, que se negaron a la desclasificación" y asegura que cuatro meses después "nada" saben y que "47 años más tarde del asesinato, sigue impune: no se ha desclasificado el archivo, no se ha reparado a la familia y no se ha hecho justicia".

Ante esta situación, preguntarán en el Congreso por las medidas adoptadas y los plazos tras los compromisos del Gobierno.