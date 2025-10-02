Junts apoyará el embargo de armas a Israel y deja la aprobación del Congreso en manos de Podemos

Junts ha dado una buena noticia al Gobierno. Los postconvergentes han informado este jueves de que votarán a favor del real decreto ley para el embargo de armas a Israel. El 'sí' de los siete diputados de Puigdemont acerca la convalidación de un texto que aún sigue en el aire a falta de saber en qué quedan las críticas de Podemos, ERC y el diputado del BNG.

El apoyo de Junts llevará consigo un matiz, el de que el texto se tramite como proyecto de ley para poder introducir cambios, al igual que ha solicitado Sumar, socio del PSOE en el Gobierno de coalición.

Junts se suma, así, a una lista de respaldos ya sabidos, como son los del PNV, Bildu y la diputadas integradas en el Grupo Mixto Àgueda Micó (por Compromís) y Cristina Valido (Coalición Canaria).

Por contra, y sabidos ya los rechazos de Partido Popular y Vox, quedan por resolver los interrogantes de Podemos y ERC como bloques clave, ya que consideran insuficiente el texto. Tanto ellos como el diputado Néstor Rego (BNG) aún no han confirmado el sentido de su voto el próximo martes.

Desde la formación morada, detalla Europa Press, existe un debate sobre si optar por la abstención u optar por el 'no' a una ley que está en vigor desde que se publicó en el Boletín Oficial del Estado, pero que requiere la convalidación del Congreso para seguir vigente.