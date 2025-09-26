Juventudes Socialistas pide al Congreso que las comunidades de propietarios puedan vetar el alquiler de habitaciones de uso turístico

Juventudes Socialistas de España (JSE) ha registrado este viernes una Proposición No de Ley (PNL) para instar al Gobierno a modificar la normativa vigente y permitir que las comunidades de propietarios puedan limitar o vetar el alquiler de habitaciones para uso turístico en sus inmuebles.

A principios de este año, entró en vigor la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal que supeditaba la instalación de nuevas viviendas de uso turístico al aval expreso de las comunidades de vecinos que los alojen. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, impulsó esta modificación normativa para “empoderar a los vecinos”.

La propuesta de Juventudes Socialistas es ampliar esa posibilidad de veto también a las habitaciones de uso turístico, otra modalidad con la que algunos propietarios buscan atajos en la actual ley para sortear las prohibiciones de arrendar sus casas ante el incremento de los controles públicos.

Según el secretario general de Juventudes Socialistas y diputado nacional, Víctor Camino, la regulación actual de la LPH solo contempla explícitamente la “cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda” como actividad turística, dejando fuera de forma directa la modalidad de alquiler de habitaciones de forma independiente.

Por ello, la iniciativa insta a estudiar las modificaciones normativas necesarias en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (LAU) para incluir el alquiler por habitaciones cuando este se realice como actividad de vivienda de uso turístico.

La propuesta que han impuslado las Juventudes Socialistas busca que la nueva redacción legal faculte a las comunidades de propietarios a regular esta práctica con el mismo quórum de las tres quintas partes ya establecido para el alquiler de la vivienda completa.

Los y las socialistas argumentan que el alquiler por habitaciones genera una situación de “incertidumbre y potencial conflicto”, ya que puede producir un “trasiego constante de personas”, un “uso intensivo de zonas comunes” y un “incremento del ruido”, alterando la tranquilidad y la seguridad del entorno residencial, incluso más si cabe que el alquiler completo de la vivienda.

La medida será debatida en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana y, según los proponentes, proporcionaría “seguridad jurídica a los propietarios e inquilinos” y garantizaría que “el derecho de los residentes a la convivencia pacífica no se vea menoscabado”. El Grupo Socialista solicita que esta modificación se lleve a cabo “en el menor plazo posible”.