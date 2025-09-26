Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Juventudes Socialistas pide al Congreso que las comunidades de propietarios puedan vetar el alquiler de habitaciones de uso turístico
Se añadiría a la reciente reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, que ya posibilita la misma decisión con respecto a los pisos turísticos. 

Javier Escartín
Victor CaminoEuropa Press via Getty Images

Juventudes Socialistas de España (JSE) ha registrado este viernes una Proposición No de Ley (PNL) para instar al Gobierno a modificar la normativa vigente y permitir que las comunidades de propietarios puedan limitar o vetar el alquiler de habitaciones para uso turístico en sus inmuebles. 

A principios de este año, entró en vigor la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal que supeditaba la instalación de nuevas viviendas de uso turístico al aval expreso de las comunidades de vecinos que los alojen. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, impulsó esta modificación normativa para “empoderar a los vecinos”.

La propuesta de Juventudes Socialistas es ampliar esa posibilidad de veto también a las habitaciones de uso turístico, otra modalidad con la que algunos propietarios buscan atajos en la actual ley para sortear las prohibiciones de arrendar sus casas ante el incremento de los controles públicos.

Según el secretario general de Juventudes Socialistas y diputado nacional, Víctor Camino, la regulación actual de la LPH solo contempla explícitamente la “cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda” como actividad turística, dejando fuera de forma directa la modalidad de alquiler de habitaciones de forma independiente.

Por ello, la iniciativa insta a estudiar las modificaciones normativas necesarias en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (LAU) para incluir el alquiler por habitaciones cuando este se realice como actividad de vivienda de uso turístico.

La propuesta que han impuslado las Juventudes Socialistas busca que la nueva redacción legal faculte a las comunidades de propietarios a regular esta práctica con el mismo quórum de las tres quintas partes ya establecido para el alquiler de la vivienda completa.

Los y las socialistas argumentan que el alquiler por habitaciones genera una situación de “incertidumbre y potencial conflicto”, ya que puede producir un “trasiego constante de personas”, un “uso intensivo de zonas comunes” y un “incremento del ruido”, alterando la tranquilidad y la seguridad del entorno residencial, incluso más si cabe que el alquiler completo de la vivienda.

La medida será debatida en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana y, según los  proponentes, proporcionaría “seguridad jurídica a los propietarios e inquilinos” y garantizaría que “el derecho de los residentes a la convivencia pacífica no se vea menoscabado”. El Grupo Socialista solicita que esta modificación se lleve a cabo “en el menor plazo posible”.

Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

Cómo contactar conmigo:

 