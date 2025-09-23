Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La Audiencia confirma el procesamiento del hermano de Sánchez: se queda a un paso del banquillo
Javier Escartín
David Sánchez Pérez-Castejón, hermano de Pedro Sánchez, en una imagen de archivoEuropa Press

David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, se sentará finalmente en el banquillo de los acusados después de que la Audiencia Provincial de Badajoz haya rechazado su recurso contra la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma.

Sánchez será juzgado por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias por las supuestas irregularidades en su contratación por la diputación de Badajoz. Igualmente, también irá a juicio el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.

En dos autos dictados este martes, la Audiencia Provincial de Badajoz señala que "no se justifica el archivo del procedimiento en el juzgado de instrucción por la existencia de una duda razonable, que sí puede, sin embargo, determinar que se dicte una sentencia absolutoria", apunta la Audiencia Provincial

"En nuestro caso existen indicios suficientes expuestos por el Auto recurrido sobre el presunto carácter delictivo de las conductas imputadas y, por tanto, la consecuencia es la de proseguir el procedimiento", señala el auto.

