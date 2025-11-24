Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La calle juzga la condena al fiscal general del Estado: ¿qué piensa la gente?
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado este lunes su renuncia después de haber sido condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por revelación de secretos. Ha sido un juicio inédito para la máxima figura de la Fiscalía y para la democracia española en el que se ha conocido la condena antes incluso de que se redactara la sentencia. De los siete magistrados, las únicas dos progresistas del tribunal han votado por la absolución. 

Ante esta situación, desde El Huffpost hemos salido a la calle para preguntar por este hecho sin precedentes, cómo han visto cada uno de los puntos del juicio y sus impresiones tras la caída del fiscal general. "Quieren destruir al Ejecutivo de la forma que sea. Llevan años intentándolo, no es la primera vez", señala uno de los encuestados. Por otro lado, no todas las opiniones son unánimes: "Dos años de condena me parecen pocos para un fiscal que ha revelado secretos". 

Sin embargo, la mayoría de las opiniones apuntan al "golpe blando" que tanto se ha mencionado los últimos días. "El poder judicial y el Tribunal Supremo están en manos de la derecha desde hace mucho tiempo y se sabía que le iban a condenar antes de incluso empezar el juicio".  

Diego Alonso Peña
Sergi González
Carlos García Hernández
