La calle juzga la condena al fiscal general del Estado: ¿qué piensa la gente?

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado este lunes su renuncia después de haber sido condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por revelación de secretos. Ha sido un juicio inédito para la máxima figura de la Fiscalía y para la democracia española en el que se ha conocido la condena antes incluso de que se redactara la sentencia. De los siete magistrados, las únicas dos progresistas del tribunal han votado por la absolución.
