La Lotería de Navidad viaja a Hollywood: la iniciativa de Jesús Ibáñez, el lotero almeriense famoso por esconder décimos

Es el juego del escondite más ilusionante del año. Desde 2019, los vecinos de Almería tienen un incentivo navideño extra para los días previos al sorteo de la Lotería de Navidad, que no es otro que el de encontrar los 20 décimos que coloca en algún lugar de la región Jesús Ibáñez, el propietario de la administración La Trece. Para esta nueva edición, el lotero ha vuelto a innovar y los va a esconder este viernes en el parque temático MiniHollywood Oasys, situado en la localidad de Taberna.

Aunque cada vez termina el sorteo de Navidad a Ibáñez le parece que ha sido el último, la retroalimentación que vive durante el año hace que lo alargue un año más. Por un lado están sus ganas de sorprender siempre a sus clientes y de mantener esta ya instaurada tradición y, por otro, el hecho de que le preguntan especialmente desde finales de verano por el número de esta iniciativa. Además, no solo es en Almería, si no que le contactan de toda España para comprarle el número que ha elegido. "Entre todos me dan ese empujón para volverlo a hacer", afirma en una entrevista a El HuffPost.

Ibáñez durante estos años ha escondido los décimos por las calles de Almería y hasta se los llevó al mar. Siempre los localizaron. Sin embargo, el más especial fue el año pasado, ya que tras sufrir un problema de salud decidió entregar 40 boletos de la Lotería de Navidad a los médicos de los hospitales Torrecárdenas (Almería) y Virgen de las Nieves (Granada) que le habían atendido. Ahora ha querido retomarlo con frescura y se ha llevado la idea a los escenarios en los que en los años 60 se hicieron multitud de películas del oeste.

"Por darle una vuelta este año se me ha ocurrido hacerlo en el MiniHollywood en el que en los 60 se hicieron muchas películas. Dejaron el poblado y los escenarios hechos y ahora es un parque temático que tiene un zoológico y todo está caracterizado. Está la cárcel, el salón, la horca, etc. Está muy chulo y hacen espectáculos, un baile de salón, etc.", asegura este lotero, que ha entregado desde el 1981 en el que empezó el Gordo, segundos, terceros y cuartos premios de la Lotería de Navidad, así como el Euromillón, Bonolotos o Primitivas. "En total más de 100 millones de euros en premios gordos", cuantifica.

Ibáñez explica que les comentó a los propietarios y encargados del parque la idea y les pareció perfecta, le dijeron que sí a todo y hasta se ofrecieron a ayudarle: "Me comentaron que me dejaban los escenarios y que, si necesitaba caballos, indios, etc. los podría utilizar. También para vestirme yo. Han sido muy colaboradores y ha ido todo muy bien desde el primer momento".

El cartel que ha hecho Jesús Ibáñez para promocionar la búsqueda de décimos en el mini Hollywood almeriense. Imagen cedida por Jesús Ibáñez

Por ello, este viernes desde las 10 de la mañana, toda la gente que acuda al parque podrá encontrar uno de esos 20 sobres rojos con un papel informativo que les comunica que han logrado uno de los décimos del 98.126 que hay escondidos y que lo pueden canjear.

"Vamos a poner un photocall y cuando los encuentren que vayan viniendo para hacer una especie de entrega de premios en la que darle el décimo a cambio del sobre encontrado. Será para hacernos una foto de familia", relata.

Además, no tiene miedo de que quede alguno por encontrar. "Ya los pongo para que la gente los localice. Son lugares sencillos y si los encontraron debajo del agua...", recuerda de la vez en la los escondió en el mar.

Un número especial



El número del que se va a jugar no está elegido al azar. Tiene un motivo detrás que no tarda en explicar el protagonista.

"Lo cogí porque el año que viene es 26 y si sumas todos los dígitos da 26. Además, como mi administración es La 13, pues 13 y 13 da 26. Tiene que ser el número, me está dando mucha magia y muchos indicios de que puede salir en algún premio. En cuanto lo vi sumé los dígitos, vi que sumaba 26 y desde que llegó la lotería en julio lo tengo guardado", reconoce.

Hasta añade que ha tenido que decirle a clientes que se lo querían comprar que no iba a salir a la venta hasta diciembre. "Se quedaban extrañados los que no lo sabían", se ríe Ibáñez. Ahora que se ha hecho público el motivo, cuenta que le llaman para comprarle décimos del número.

Los décimos de Lotería que hay que buscar en el Hollywood almeriense. Imagen cedida por Jesús Ibáñez

Un año especial​



El lotero, que sufrió en octubre del 2024 una obstrucción de las arterias principales coronarias, podrá volver a vivir el sorteo de la Lotería de Navidad de una forma más especial, después de la del año pasado en la que la salud le privó de disfrutarlo como a él le habría gustado. "He puesto el corazón fuerte para resistir a la hora de dar el Gordo", se ríe, mientras desea cumplir ese vaticinio.

"Ahora en serio, estoy mejor que el año pasado, estoy recuperándome bastante bien, con cuidado y tomándome las cosas con tranquilidad y bien. La salud es lo principal, después del susto que pillé me he tomado el año con más tranquilidad y va la cosa bien", reflexiona.

Al final, se ha encargado de crear una de esas tradiciones paralelas al sorteo más ilusionante del año y, este año, lo ha llevado hasta el Hollywood español.

El cartel de 'Se busca el Gordo'. Imagen cedida por Jesús Ibáñez