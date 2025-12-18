Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Chenoa y Estopa serán los presentadores de las Campanadas en TVE
Tras la baja de Silvia Abril y Andreu Buenafuente. 

RTVE da el campanazo. Chenoa y los hermanos David y José Manuel Muñoz, el dúo Estopa, serán los presentadores de las Campanadas en TVE. Tras varios días de rumores después de que Andreu Buenafuente confirmara que no podría tomarse las uvas en la Puerta del Sol junto a Silvia Abril por sus problemas de salud, la cadena pública ha terminado con el misterio este jueves. 

El dúo musical Estopa es uno de los más conocidos y celebrados de la música española en las últimas décadas. Entre lo musical y lo mediático, los hermanos Muñoz han llenado escenarios y pantallas desde su sonada irrupción a finales de los 90.

Por su parte Chenoa, que acaba de poner punto y final a la nueva edición de Operación Triunfo en la que ha ejercido como presentadora, lleva años ligada a la televisión pública. La extriunfita ha presentado programas como The Floor o Dog House y también estará en Telepasión, el especial de TVE para Nochebuena. 

"No va a ser posible hacer las Campanadas, os lo quería decir yo por aquí"

El propio Andreu Buenafuente anunció hace una semana en un vídeo a través de los canales de la cadena pública que finalmente no podría presentar las Campanadas después de sufrir un problema de salud que le ha llevado a cancelar varios compromisos profesionales. Y eso, comunicó RTVE, implicaba que tampoco Silvia Abril.

"No va a ser posible hacer las Campanadas, os lo quería decir yo por aquí. No veo ninguna cosa buena en forzarme para hacer un trabajo un día. Hay que volver bien y estar en la senda, en el avance y la serenidad para volver a hacer lo que me gusta. Desde aquí, gracias a TVE por el apoyo desde el primer momento. No es fácil parar una maquinaria del entretenimiento, pero mi televisión me ha apoyado y eso es muy importante", comentaba el humorista en su mensaje. 

Buenafuente señaló que seguiría centrado en su proceso de recuperación, "bien acompañado, querido, respetado, cuidado y cuando sea posible volver a la cotidianiedad que sea". Desde TVE no dudaron en expresar su "apoyo más sincero" al presentador, que ha explicado que no tiene claro cuándo se reincorporará a su actividad ni de qué manera. 

