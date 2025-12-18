Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Eduardo Casanova revela que tiene VIH: "Lo hago cuando quiero, cuando puedo y sobre todo con dignidad"
Eduardo Casanova revela que tiene VIH: "Lo hago cuando quiero, cuando puedo y sobre todo con dignidad"

El director habla sobre el VIH en una película documental grabada en otoño de 2025 que se estrena en cines en 2026.

El director Eduardo Casanova en el estreno de 'Silencio'
El director Eduardo Casanova

"TENGO VIH. Hoy rompo este silencio tan desagradable y doloroso después de MUCHÍSIMOS años. Un silencio que guardamos y sufrimos muchísimas de las personas con VIH. Lo hago CUANDO YO QUIERO. CUANDO YO PUEDO. LO HAGO POR MÍ, pero deseo que esto pueda ayudar a más gente. Lo hago a mi manera, a través del cine, que es mi forma de comunicarme", ha señalado Eduardo Casanova en un comunicado en sus redes sociales.

“Pero sobre todo lo hago CON DIGNIDAD. La dignidad debería ser la forma en la que todas las personas con VIH pudieran salir del armario . (Cerca del 80% de las personas con VIH no ha compartido con casi nadie que tienen la infección, por un estigma que nos condena al rechazo sistemático y más injusto del mundo)”, añade el actor y director de cine.

Una película documental que se estrena en 2026

Casanova, la primera figura mediática en España que ha contado en público que vive con VIH, un muy necesario para acabar con el estigma social que todavía hoy supone esta enfermedad, lo ha contado debido a que se va a tratar en un película documental que produce Jordi Évole, Atresmedia y Producciones del Barrio. 

"No es un programa de televisión. Se estrenará en cines, pronto, el año que viene. Ya habrá tiempo para explicar más cosas. Pese al miedo y la incertidumbre, hoy me siento profundamente feliz", ha añadido Eduardo Casanova.

El largometraje, dirigido por Màrius Sànchez y Lluís Galter, se estrenará en cines en 2026. Como ha informado Atresmedia, el documental se rodó en otoño de 2025 y muestra un viaje catártico con humor, emoción, memoria y cine con el que se busca conocer mejor a Eduardo Casanova y sobre todo entender cómo es la realidad actual de las personas con VIH.

