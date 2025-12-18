Martín Barreiro, meteorólogo de TVE, advierte de lo que parece que pasará en España este domingo y es mejor prepararse  

Martín Barreiro, uno de los 'hombres del tiempo' de TVE, ha advertido de que, según los modelos, es muy probable que nieve con intensidad en los próximos días en buena parte de España. De hecho, avisa de que el domingo hay ciudades que podrían teñirse de blanco.

"Vamos a actualizar las probables nevadas para estos próximos días. Los modelos continúan indicando esa potente entrada de aire frío acompañada además de precipitaciones. Esto es para este fin de semana. El sábado 20 ya veis cómo entra mucho aire frío y también las precipitaciones que posteriormente se irán extendiendo a más regiones", explica Barreiro en un vídeo subido a su cuenta de TikTok.

"Atención ya a este domingo, porque bajará mucho la cota de nieve y podría nevar en ciudades. En los siguientes días seguirá llegando más aire frío, seguirán llegando más precipitaciones", asegura antes de matizar que cuanto más nos alejemos del presente hay más incertidumbre en el pronóstico.

"Acumulación de nieve hasta la jornada del domingo: ya veis que será importante en muchas zonas de España y podría empezar a nevar ya en ciudades, sobre todo de la mitad norte", asegura Barreiro, que avisa de que "la noche el domingo al lunes seguirá nevando en más regiones".

Puede nevar hasta el día de Nochebuena

"También el martes 23 y el día de Nochebuena. También el día de Navidad podría seguir nevando. Habría que seguir viendo estos días cuánto bajará la cota de nieve", apunta.

De hecho, la Navidad de 2025 estará marcada por un ambiente inestable y más frío de lo habitual en gran parte de España, con una bajada de temperaturas de entre 3 y 5 ºC en la mitad occidental de la Península, con lluvias y nevadas en numerosas zonas de la Península y Baleares, como han coincidido en señalar las predicciones de Meteored y eltiempo.es.

Nevadas en varios sistemas montañosos

El meteorólogo de Meteored, Francisco Martín, ha explicado que a últimas horas de este sábado, una nueva vaguada afectará a la Península, lo que favorecerá la entrada de aire frío de origen polar marítimo y a su vez, desde este domingo, propiciará la aparición de nevadas en varios sistemas montañosos del país.

Martín ha detallado que las temperaturas no serán extremas, a pesar de que se mantendrán por debajo de lo normal para estas fechas, lo que aumenta la probabilidad de nevadas en los sistemas montañosos del norte y centro peninsular. En general, se espera que la nieve se alterne con periodos de cielos despejados y nubosos, sin que las precipitaciones sean continuas durante todo el día.