PSOE, Vox y Sumar se unen contra el PP en su intento de meter la Constitución en la ESO

No todos los días coinciden en algo PSOE, Vox y Sumar, ni en trío ni en dupla, pero todo llega y hasta los más antagonistas a veces están de acuerdo. Es lo que ha ocurrido en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Congreso de los Diputados. Es real y la prueba es que el Día de los Inocentes está todavía a unos días. Las tres formaciones han votado en contra de una iniciativa del PP y UPN de incluir en la ESO contenidos obligatorios de la Constitución, la UE y las comunidades autónomas.

Con esta iniciativa, el PP pretendía que todos los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria cursaran una materia específica con un estudio "riguroso, global e integral" de la Constitución de 1978, la evolución democrática de España, la Unión Europea, sus instituciones y retos, así como los Estatutos de Autonomía de cada comunidad.

Los populares defendían que el objetivo era garantizar una mayor cultura democrática y dar cumplimiento al artículo 27.2 de la Constitución, que fija los fines de la educación.

La votación ha coincidido con la aprobación de otra PNL presentada por Vox, centrada en el adoctrinamiento ideológico en los libros de texto, que sí salió adelante por un solo voto de diferencia. En ella, el partido de Santiago Abascal insta al Gobierno a retirar materiales educativos que considere ideológicos y a reforzar la actuación de la Alta Inspección Educativa, un resultado que ha subrayado las contradicciones del bloque parlamentario en materia educativa.

Por qué se ha rechazado la propuesta

PSOE y Sumar han defendido en anteriores debates que el currículo actual ya incluye contenidos constitucionales y europeos, y que introducir una asignatura específica podría suponer duplicidades o abrir la puerta a un enfoque ideológico.

Vox, por su parte, ha rechazado la iniciativa del PP pese a compartir parte del diagnóstico, al considerar que el problema no es la falta de contenidos, sino el sesgo ideológico en los materiales educativos.

El resultado ha sido una alianza coyuntural poco habitual: PSOE, Sumar y Vox votando juntos contra una propuesta del PP en materia educativa.

En contraste, la PNL de Vox sobre el adoctrinamiento en los libros de texto sí ha sido aprobada, aunque por un margen mínimo. En ella se insta al Gobierno a poner fin de manera inmediata a cualquier adoctrinamiento ideológico de los menores, reforzando la actuación de la Alta Inspección Educativa.