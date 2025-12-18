Lotería Nacional en directo hoy jueves 18 de diciembre: comprobar resultado y premios del sorteo
Sigue el sorteo de la Lotería Nacional en directo hoy jueves 18 de diciembre. Comprueba tu número, resultados y premios repartidos en esta lotería administrada por Loterías y Apuestas del Estado.
El primer premio de la Lotería Nacional de hoy reparte 300.000 euros a la serie, que vienen a ser 30.000 euros al décimo. Además, se reparten premios a las 99 centenas restantes, de 300 euros, y dos premios por aproximación -el número anterior y posterior- dotados ambos con 12.000 euros a la serie, 1.200 euros al décimo.
El sorteo de la Lotería Nacional de España de hoy arrancará a las 21:00 horas (horario peninsular) en el Salón de Actos de Loterías y Apuestas del Estado. La duración es aproximadamente de 20 minutos, por lo que sobre las 21:20 horas podrás conocer los resultados. Para saber los números premiados al instante, te recomendamos refrescar la página asiduamente.
La Lotería Nacional de hoy reporte 12.600.000 de euros en premios en el sorteo de hoy jueves, 18 de diciembre. El más deseado de todos ellos es el primer premio, que está dotado de 300.000 euros a la serie. También puedes optar al segundo premio, dotado de 60.000 euros a la serie.
Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión de la Lotería Nacional de hoy jueves 18 de diciembre. A pocos días de la celebración del sorteo extraordinario de Navidad, Loterías y Apuestas del Estado abre boca a la ilusión con esta lotería en la que el primer premio asciende a 30.000 euros al décimo.