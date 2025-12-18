Dos exconcejalas del PSOE en el Ayuntamiento de A Coruña denuncian a la alcaldesa y un consejero por acoso laboral

El PSOE gallego vuelve a sobresaltarse por la sombra del acoso. Dos exconcejalas socialistas del Ayuntamiento de A Coruña han acusado de acoso laboral a la alcaldesa actual, Inés Rey, y a su concejal de Hacienda y portavoz municipal José Manuel Lage.

Las denuncias, iniciadas por el canal interno del partido se han conocido este jueves, en plena tormenta de casos de acoso en el PSOE nacional y especialmente en el PSdG.

La alcaldesa de A Coruña, que ejerce también como secretaria general del PSOE coruñes ha lamentado el uso del canal interno antiacoso "para fines que nada tienen que ver con esto" y ha restado credibilidad a las acusaciones. "Hasta donde yo sé, ese medio es un canal anónimo, y en este caso, por lo que cuentan, las denunciantes tienen nombre y apellidos", ha manifestado en un comunicado remitido a los medios, donde sentencia que "ninguna denuncia falsa hará que deje de estar al lado de las víctimas",

En su nota, Inés Rey señala que "quien hace un uso espurio del canal lo que está haciendo es atentar contra una herramienta útil contra determinados comportamientos machistas". Así, no duda en apuntar que "quien posea un mínimo de ética no recurriría a esto porque en el fondo daña a las auténticas víctimas".

Sobre el procedimiento, la alcaldesa de A Coruña desde 2019 cree que "se han confundido de medio" e invita a las denunciantes a "ir al juzgado", si bien les reta afirmando que "no lo hacen porque saben que en España la denuncia falsa es delito".

De ambas ha querido añadir que "hace años" no tienen relación. "Las dos denunciantes han ostentado cargos en mi Gobierno, por lo que a nadie se le escapa que esta maniobra es también un ajuste de cuentas por no haber repetido en las listas", ha expuesto.

El PP ha aprovechado para lanzarse contra las filas socialistas por el nuevo escándalo relacionado con el acoso. Desde el grupo municipal popular exigen a la alcaldesa y al portavoz y concejal "explicaciones urgentes".

"Las acusaciones son de tal gravedad como para que comparezcan hoy mismo para dar explicaciones a los coruñeses sobre estos hechos, un capítulo más de los escándalos de acoso laboral y sexual que rodean al Partido Socialista tanto en Galicia como en el resto de España", justifica el PP.