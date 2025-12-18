La Guardia Civil vincula los robos en Correos en Extremadura con la delincuencia común, pero el PP agita el miedo al pucherazo

La Guardia Civil vincula los robos perpetrados esta madrugada en oficinas de Correos de tres municipios de Badajoz con la delincuencia común, dado que desde el mes de octubre, antes de que se convocasen las elecciones, se han producido nueve hechos similares en esa provincia.

Fuentes del instituto armado han indicado a Efe que los investigadores no relacionan estos robos con un intento de sustracción de votos, como demuestra que solo en una de ellas, en la ofician de Fuente de Cantos, han desaparecido 124 votos porque estaban guardados en una caja fuerte con 14.000 euros.

Esa oficina de Correos, al igual que las de Santa Amalia y Torremejía, han sido objeto de robos esta madrugada, según ha informado la empresa pública postal en una nota y han confirmado fuentes de la Guardia Civil.

En la primera de estas localidades, los delincuentes sustrajeron la caja fuerte completa con el contenido citado, mientras que en las otras dos solo se llevaron artículos comerciales y material de oficina, "sin que se viera afectada la caja fuerte ni ningún voto por correo".

El instituto armado ha precisado que ya venía investigando otros dos robos ocurridos en los últimos días en otras dos oficinas de Correos ubicadas en Talavera la Real y Villafranco del Guadiana, también en la provincia de Badajoz.

Además, en octubre, antes de la convocatoria de elecciones autonómicas para este domingo, se produjeron otros cuatro robos en oficinas de Correos en la misma provincia.

"Nos roban la democracia"

Sin embargo, el PP de Extremadura ha salido en tromba este jueves a denunciar un supuesto "robo" de la democracia después de estas denuncias. "Alguien quiere que los extremeños no tengamos derecho a decidir. Alguien está dinamitando los cimientos de nuestra libertad. Quieren elegir por nosotros y robarnos nuestro futuro. Pero no lo vamos a permitir. Este domingo somos nosotros quiénes decidimos. Votad masivamente, que las urnas se llenen de dignidad. El domingo defendemos más que un voto. Defendemos nuestra libertad y la democracia. Que no nos roben nuestro futuro", señalaba la presidenta de Extremadura, María Guardiola, en un vídeo.

El PP ha decidido elevar este asunto a escala nacional y el secretario general del partido, Miguel Tellado, ha publicado un tuit al respecto. "El robo del voto por correo emitido por ciudadanos extremeños es un hecho de enorme gravedad. Esos votos deben estar debidamente custodiados en las oficinas de Correos. Por ello, exigimos al Ministerio del Interior que despliegue todos los medios necesarios para investigar lo sucedido e impedir que vuelva a repetirse. Alguien tiene mucho interés en reventar las reglas de juego para alterar el resultado de las elecciones del próximo 21 de diciembre. En democracia las trampas, las malas artes y el fraude no tienen cabida. La victoria en las urnas solo es digna de tal nombre cuando se obtiene en buena lid. El domingo, la libertad, el orgullo por Extremadura y la dignidad vencerán con rotundidad", ha señalado.

"Conspiracion trumpista"

Posteriormente, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al Gobierno que explique cómo se han podido robar votos en varias oficinas de Correos de Extremadura, un hecho "de extraordinaria gravedad" que "no admite silencio". "Exijo al Gobierno que explique cómo ha podido pasar algo así, por qué ocultó además intentos de robo en otras oficinas ya la semana pasada", ha apuntado a través de un mensaje en la red social X. El PSOE, mientras, ha achacado esta reacción del PP a una "conspiranoia trumpista" del PP.

En todo caso, la Junta Electoral Provincial de Badajoz ha determinado que los 124 electores afectados por el robo de la caja fuerte de la oficina de Correos en Fuente de Cantos (Badajoz) podrán emitir nuevamente su voto por correo.