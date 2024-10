La UCO apunta que Ábalos informó a Sánchez de que iba a reunirse con Delcy Rodríguez

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) recoge en su informe sobre el exministro José Luis Ábalos un "pantallazo" de un mensaje en el que informaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, quería reunirse con él "discretamente".

Esa imagen figura en el informe que la UCO ha enviado al juez que investiga el caso Koldo en la Audiencia Nacional en el que pide que se investigue a Ábalos por su "papel relevante" en la trama, un documento que recoge esa captura de pantalla que habría enviado Ábalos a su asesor Koldo García.

"Y para acabar de molestarte, la vicepresidenta de VENEZUELA viene en privado el lunes y quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de comunicación (que es su hermano). La gestión que acordamos en favor de las empresas españolas ha permitido que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda", comunica Ábalos al jefe del Ejecutivo, que responde: "Bien".

En la conversación mantenida con Koldo el 16 de enero de 2020 -que consta en el móvil del asesor cuyo contenido ha analizado la Guardia Civil-, Ábalos añade sobre su mensaje a Sánchez: "Y ves que no me ha dicho nada pero al menos no pone pegas".

La UCO reseña que, una vez "fallida" la visita de Rodríguez a España, se han localizado mensajes suyos con Víctor de Aldama, conseguidor de la trama Koldo y mediador de Globalia con las autoridades venezolanas, donde ella le preguntaba cómo se encontraba Ábalos y él dejaba constancia del "malestar" del presidente del Gobierno por este asunto.