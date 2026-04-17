Los expertos creen que China debe dar "un paso más allá" a nivel diplomático: "Líderes mundiales como Sánchez ya se dirigen a Pekín"

El mundo vuelve a ser multipolar, pero de un tiempo a esta parte está claro que no se juega (solo) entre Washington y Moscú. Pekín ha venido pidiendo su espacio y es ahora, cuando la Administración Trump ha convertido EEUU en una maquinaria impredecible, cuando muchos líderes mundiales viajan a verse con el líder chino Xi Jinping en busca de un tótem que dé más estabilidad y confianza.

Uno de esos líderes es el presidente del Gobierno. Sánchez ha viajado cuatro veces en cuatro años a China, la última vez esta semana. Pero Xi no solo ha recibido a Sánchez estos días. Justo tras su marcha, llegó a Pekín el vicepresidente italiano, Antonio Tajani. También ha atendido estos días al príncipe heredero de Abu Dabi, Khaled bin Mohamed; y al vietnamina To Lam. Los expertos ya hablan de un cambio de paradigma diplomático.

Un cambio de paradigma que requerirá, eso sí, que China dé un paso adelante. Se está viendo con la guerra de Irán y el atasco en el estrecho de Ormuz: muchos analistas consideran "devastador" para la economía global que Xi Jinping no esté arremangándose para solucionar el conflicto. Trump anunció hace horas una frágil tregua en Líbano, mientras las negociaciones con Irán continúan.

El conflicto en Oriente Medio está marcando los límites de la capacidad diplomática de China. Algunos especialistas son, por ello, tajantes. "Incluso los aliados de EEUU están en desacuerdo con Trump [por la guerra en Oriente Medio], pero tarde o temprano China deberá ir más allá de su rol de crítico y asumir un papel diplomático real", exponía Richard McGregor, investigador en el Instituto Lowy en declaraciones a Bloomberg.

"Los líderes cada vez ven más a China como protección frente a EEUU"

Con McGregor coincide Neil Thomas, también investigador pero en el Instituto de Políticas de la Asia Society. Él va más allá: al margen de que China dé ese paso adelante ya o no lo dé todavía, hay un cambio de paradigma evidente. "Los líderes mundiales se dirigen a Pekín porque cada vez ven más a China como una protección frente a unos Estados Unidos impredecibles".

"Muchos desean que Pekín desempeñe un papel más importante como defensor de la estabilidad, la diplomacia y una economía global abierta", incide este especialista, también en declaraciones a la agencia Bloomberg. Lo cierto es que China asegura en múltiples foros que hace sus propios "esfuerzos", sin entrar en detalles. También es evidente que Pekín ha sido un histórico aliado de Teherán.

Lo que muchos analistas e investigadores comparten ahora es el inesperado papel que recae sobre China: un rol de estabilizador global que había recaído históricamente en Washington. También demuestra cuál es uno de los grandes fracasos de la Administración Trump en este último año: a pesar de sus amenazas, no ha logrado mantener cohesión con sus aliados en el resto de América o en Europa.

El gran problema del mundo ahora es evidente: cada vez más países miran a China con la expectativa de quien podrá contribuir a frenar la escalada de tensiones en Oriente Medio. Sin embargo, ya sea por incapacidad o por incomparecencia, China no está respondiendo a ese llamamiento, al menos por ahora. Pekín es el principal importador de crudo del mundo, pero también tiene dudas sobre cómo tratar a Trump.

La única certeza, por el momento, es que cada vez más países europeos miran al gigante asiático: no solo Pedro Sánchez y España.