Sánchez ruega a China que se moje para "desanudar" la guerra de Oriente Medio: "Se me antoja muy difícil encontrar otros interlocutores"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llega a su reunión con el presidente de China, Xi Jinping, en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, el 14 de abril de 2026.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado este martes una nueva defensa del derecho internacional, el multilateralismo y la salida diplomática a las crisis que hieren al mundo, muchas, diversas y profundas. Aunque su discurso es bien conocido, sus palabras esta vez tienen un eco mayor, porque las ha pronunciado en Pekín (China), donde se encuentra de visita oficial y donde acababa de verse con su presidente, Xi Jinping.

Por eso, por el peso que tiene el gigante asiático, por su posición estratégica para influir en el planeta, el dirigente socialista ha abogado por una implicación mayor del régimen comunista para ayudar a calmar las aguas, sobre todo en el conflicto armado que más recientemente se ha sumado a la lista, larga de más de 50 guerras: el de Oriente Medio, el generado tras el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán.

Sánchez ha apostado por un papel protagonista de Pekín, porque entiende que tiene capacidad de desbloquear esta contienda. "Se me antoja muy difícil encontrar otros interlocutores que puedan desanudar la situación en Irán más allá de china. Con eso lo digo todo. Es importante el papel que puede jugar para encontrar vías diplomáticas", ha defendido.

El mandatario ha recordado que no apoya esta guerra, como no lo hacen los ciudadanos o las empresas que están notando sus consecuencias. "Cualquier esfuerzo que podamos hacer todas las naciones y, especialmente, las que tienen una interlocución mayor, no sólo bienvenidas sino muy necesarias, porque si no vamos a una situación muy grave. No quiero restar ni un ápice de gravedad", ha enfatizado.

Sánchez, a preguntas de la prensa, ha insistido en que Madrid tiene una "posición coherente en política exterior" y lamenta que haya quien "amenaza" a quien piensa distinto y defiende el cumplimiento de las leyes, pero no por ello va a cambiar de opinión. "No debe ofenderse nadie por respetar el derecho internacional y un orden basado en reglas, donde no prospere la ley del más fuere, de la selva", remarca. Si se busca una época de "mayor paz y prosperidad", entiende que es de "puro sentido comùn" alinearse con la legalidad que nos hemos dado y que ha funcionado, tras la Segunda Guerra Mundial, porque va "en interés de todas las naciones".

En España, defiende, "alzamos la voz" pese a verse "contradictoria y paradógicamente" ante la "amenaza" de países que no ha citado pero que, obviamente, son EEUU e Israel. "No vamos a tener ningún problema en estar en el lado correcto de la historia, con lo que consideramos que es justo, que es legal", advierte. Y lo dice Sánchez con la seguridad de que, en esa postura, cuenta no sólo con el apoyo de su gabinete de coalición, sino de la "amplísima mayoría" de la población española, que quiere "paz, estabilidad y justicia" y "no impunidad".

Los cuatro principios de Xi

Poco antes, al inicio del encuentro entre los dos dirigentes, Xi Jinping ya afirmó que los dos países defienden el derecho internacional, que dijo que ha sido "gravemente socavado", y están "en el lado correcto de la historia" frente a la "ley de la selva". Xi resaltó la posición coincidente de España.

Y más tarde, tras verse con el príncipe heredero de Abu Dabi, Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Xi ha ido más allá y ha abogado por un alto el fuego "integral y duradero" en Oriente Medio. Aseguró que China seguirá desempeñando un "papel constructivo" y "trabajando activamente" para promover la paz, según un comunicado de la agencia oficial Xinhua.

El mandatario chino defendió además la necesidad de respetar la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de los países de Oriente Medio y del Golfo, y advirtió contra la aplicación selectiva del derecho internacional, al afirmar que este no puede utilizarse "cuando conviene y descartarse cuando no".

Xi planteó cuatro principios para avanzar hacia la estabilidad en la región, entre ellos la coexistencia pacífica entre los países del área, el respeto al derecho internacional y la coordinación entre desarrollo y seguridad, en un momento en el que el conflicto ha elevado la incertidumbre sobre las rutas energéticas y el comercio global.

En ese marco, Xi defendió reforzar la coordinación en foros multilaterales como la ONU y los BRICS y sostuvo que la estabilidad de las relaciones entre China y Emiratos puede contribuir a hacer frente a la incertidumbre internacional.

¿Dónde están los aliados de Irán?: por qué China y Rusia mantienen la distancia en la guerra Dos de los principales amigos de Teherán se mantienen casi en silencio y, sobre todo, quietos. Un pragmatismo radical se ha instalado sobre ellos y están a verlas venir, sabedores de que hay confrontaciones que es mejor no abordar, o no ahora.

Más cooperación, pero más justa

Pedro Sánchez también ha defendido en su comparecencia un mayor acercamiento general a Pekín, porque "está en el interés de España y Europa estrechar lazos" con el país. Sin embargo, matiza que tiene que definirse "una relación abierta desde el respeto y el espíritu pragmático". Ahora mismo, recuerda, la balanza está inclinada en favor de Pekín y hay que buscar un reparto más justo. La lectura es que, en mitad de las angustias que despiertan, por ejemplo, los aranceles de Donald Trump, hay que diversificar los socios, como China, pero no con cartas blancas. "El actual desequilibrio comercial en excesivo y debemos hacer todo lo posible por corregirlo", insiste.

Ante quienes dicen que el presidente acude a China a venderse y a dañar los intereses y valores europeos, defiende que pocos tan europeístas como los españoles y su Gobierno, por lo que en ese "contexto de defensa y priorización de principios y valores" es el el que enmarca su plan de "estrechar lazos y construir puentes".

"Lo que queremos es poder contribuir de forma activa a la creación de un nuevo orden global que traiga la paz definitivamente al mundo", dijo el gobernante español, quien habló con Xi de la "grave situación" en Irán, Gaza, Líbano y Ucrania y animó al Gobierno chino a "continuar contribuyendo de forma activa a reformar" el sistema de gobernanza multilateral, indica.

Precisamente sobre Ucrania ha llamado la atención que Sánchez no ha hecho sangre con China, que es un colaborador claro de Rusia, el invasor, que ha seguido cooperando con el Kremlin y ha amortiguado, en parte, el efecto de las sanciones internacionales. Ha hablado de conflictos que afectan "singularmente a regiones que por proximidad a UE", que son "guerras crueles, ilegales e interminables", pero poco más. Necesitamos, enfatiza, Ahora es Oriente Medio pero Sánchez incide en que, en general, hay que trabajar en un "nuevo orden global que traiga la paz al mundo".