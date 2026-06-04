Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Zapatero se borra del acto del papa en el Congreso para preparar su defensa
en directo
Sigue el primer evento de SEREMOS, el proyecto de la SER para analizar nuestro futuro
Política
Política

Zapatero se borra del acto del papa en el Congreso para preparar su defensa

Tampoco ha confirmado todavía José María Aznar. 

Redacción HuffPost
Agencias
José Luis Rodríguez Zapatero, en una imagen de archivo.
José Luis Rodríguez Zapatero, en una imagen de archivo.Juan Manuel Serrano Arce/Europa Press via Getty Images

El expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero ha decidido no asistir el próximo lunes al acto con el Papa León XIV que tendrá lugar en el Congreso para centrarse en preparar su defensa tras su imputación en el 'caso Plus Ultra', según informaron a Europa Press fuentes de su entorno.

Zapatero, imputado por tráfico de influencias y falsedad documental en relación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, comparecerá los días 17 y 18 junio, por lo que lleva días preparándose su defensa para esa declaración.

La Cámara Baja ha cursado invitaciones para los cuatro expresidentes del Ejecutivo y los dos socialistas, tanto Felipe González como José Luis Rodríguez Zapatero, ya han adelantado que no acudirán al evento, en el que el León XIV pronunciará un discurso en el hemiciclo como jefe de estado del Vaticano.

Este jueves sólo estaba confirmada la asistencia del expresidente del Gobierno 'popular' Mariano Rajoy, mientras que José María Aznar aún no había contestado, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

Redacción HuffPost
Agencias
el huffpost para Ambar 

Más de Política

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos