¿Qué hace Sánchez en China? Las claves del cuarto viaje del presidente al "dragón rojo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arrancó este fin de semana su cuarto viaje oficial a China en tan sólo cuatro años pero el primero con carácter "oficial", un estatus más elevado en la jerga diplomática y que permite que le pueda acompañar su esposa, Begoña Gómez.

Este lunes, en su primer día con agenda, el líder socialista pronunció una conferencia en la Universidad Tsinghua, en Pekín; visitó una exposición científico-tecnológica y acudió a la sede de la tecnología Xiaomi para ofrecer diferentes proyectos de colaboración tecnológica.

El plato fuerte de su viaje llegará este martes para abordar con el presidente del país, Xi Jinping, un aumento de las inversiones del gigante asiático en España y el actual momento geopolítico mundial tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán. China es el principal socio comercial de España fuera de la Unión Europea, pero la balanza comercial sigue estando muy desequilibrada para los intereses españoles. En 2025, España exportó a China por valor de 7.971,6 millones de euros e importó 50.249,5 millones, según el Informe de Comercio Exterior elaborado por el Ministerio de Economía. Es decir, una balanza comercial favorable a China en 42.277,9 millones de euros.

Según fuentes de su Gobierno, la reducción de ese déficit comercial es uno de los objetivos que ha planteado Sánchez para este viaje, al igual que en sus anteriores visitas. De momento, con escaso éxito: en 2022, el mejor año en esta estadística, las exportaciones hacia China fueron de 8.048 millones. Desde entonces, ningún año se ha conseguido rebasar esta cifra.

Sin embargo, en Moncloa creen que ya se están recogiendo los frutos de esta labor diplomática, puesto que hace unos días el Ministerio de Comercio chino incluyó a España como uno de los países prioritarios del año para facilitar la entrada de productos extranjeros en su mercado. Igualmente, la empresa china CATL y el fabricante multinacional de automóviles Stellantis iniciaron en noviembre las obras de una planta de baterías de capital mixto en Aragón. Además, en 2024, Chery Automobile y la española Ebro-EV Motors crearon una empresa conjunta para producir vehículos eléctricos en la Zona Franca de Barcelona.

"Es necesario que China se abra para que Europa no tenga que cerrase", señaló Sánchez este lunes durante su intervención pública de este lunes en la universidad de Tsinghua. Una conferencia en la que también pidió a China como segunda potencia mundial implicarse más para intentar acabar con la guerra en Irán, pero también en otros conflictos como Ucrania, Líbano, Gaza o Cisjordania. Y es que las tensiones geopolíticas de los últimos meses también ocuparán, sin duda, un espacio importante en el diálogo entre Sánchez y Xi Jinping este martes. Al respecto, cabe recordar que China salió en defensa de España después de que la administración norteamericana criticara las estrechas relaciones entre ambos países justo cuando Trump aprobó sus polémicos aranceles.

Bandera de España y China en una calle de Pekín EFE

España, sin embargo, no es el único país europeo que está intentando acercarse al "gigante asiático" Líderes de países europeos como Irlanda, Finlandia, Reino Unido o Alemania han visitado China recientemente. Además, un grupo de parlamentarios de la UE viajó al país hace sólo unos días, siendo la primera delegación de este tipo que llegó a China en los últimos ocho años.

El estatus internacional que ha adoptado Sánchez en estas semanas por sus críticas hacia Donald Trump ha ayudado también a que China revista este viaje de un carácter más solemne y lo haya elevado a oficial. De hecho, el presidente chino ofrecerá un banquete en honor de Sánchez y su esposa. Además, el presidente del Gobierno también se verá con el primer ministro del país, Li Qiang, y con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular, Zhao Leji. Es decir, con las tres principales autoridades del país. El portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, aseguró en los días previos que su país y España son ya "socios estratégicos integrales".