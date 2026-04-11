Pedro Sánchez viaja a China y desde allí dicen algo de España que no va a gustar ni un poco a Donald Trump

Foto de archivo de una de las reuniones entre Pedro Sánchez y el presidente de la República Popular de China, Xi Jinping.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado este sábado a Pekín para arrancar un viaje oficial a China a partir de este lunes 13 de abril, cuando intervendrá en una conferencia de la universidad de Pekín.

Una visita que el líder del Ejecutivo español va a aprovechar para estrechar lazos comerciales y reunirse con las principales autoridades del país. Entre ellos, el presidente chino, Xi Jinping.

Pero antes de que arranque su agenda oficial en China, uno de los medios más influyentes del país, ChinaDaily, ha publicado una columna de opinión sobre las relaciones comerciales entre España y China.

En el artículo, escrito por Yu Qingyi, investigador y profesor en el Instituto de Estrategias Internacionales de Guangdong, perteneciente a la Universidad de Estudios Extranjeros de Guangdong, ha analizado los acercamientos entre ambos países.

A Trump no le hará ninguna gracia

Primero, ha detallado la visita oficial de Pedro Sánchez a China y, acto seguido, ha asegurado que se trata de "su cuarto viaje al país en cuatro años, lo que lo convierte en uno de los líderes europeos que más frecuentemente visitan China en los últimos años".

"La visita, que se produce aproximadamente cinco meses después de la visita del rey Felipe VI a China, demuestra que las relaciones bilaterales entre China y España continúan fortaleciéndose", ha explicado.

El profesor en el Instituto de Estrategias Internacionales de Guangdong ha destacado que existen "profundas razones económicas, comerciales y geopolíticas que explican el acercamiento de España a China en los últimos años".

"Las energías renovables constituyen un área clave de cooperación bilateral. A medida que España avanza con paso firme en su transición ecológica, la experiencia de China en el sector de las energías renovables resulta ideal", ha puesto en valor.

En ese momento, ha recordado las "tensas relaciones" entre Estados Unidos y sus aliados europeos, "incluida España". "Constituyen un importante telón de fondo para la visita de Sánchez. Estados Unidos no solo impuso aranceles recíprocos a sus socios comerciales en todo el mundo, incluidos los países europeos, sino que también ha amenazado repetidamente con anexionarse Groenlandia, lo que ha generado inquietud en Europa", ha expuesto.

Acto seguido, ha destacado esta fisura en "los desacuerdos entre España y Estados Unidos". El rechazo de Sánchez a subir el gasto militar en la OTAN o la guerra en Irán ha sido objeto de análisis en el medio chino.

"Estas acciones han generado descontento en Estados Unidos. Por lo tanto, Madrid necesita ampliar su red de alianzas para contrarrestar la presión de Washington, y Pekín, que defiende firmemente el multilateralismo, se presenta como una opción obvia", ha señalado el autor del artículo.

"Estabilizar las relaciones entre China y la UE"

El investigador ha señalado en el medio chino que la Unión Europea ha tendido a ver a China como "un 'rival' más que como un socio". "Al fortalecer sus lazos con China, España, un miembro clave de la UE, podría contribuir a mitigar los prejuicios de la UE hacia China y estabilizar las relaciones entre China y la UE", ha expuesto.

"Por ejemplo, al concluir su visita a China en 2024, Sánchez instó a la UE a reconsiderar la imposición de aranceles adicionales a las importaciones de vehículos eléctricos chinos", ha recordado.

Después de reiterar que para China, España es un "socio importante dentro de la UE", ha asegurado que "Europa se ha dado cuenta de que Estados Unidos ya no es tan fiable como antes". "Ante los desafíos sin precedentes que enfrenta el mundo, colaborar con China podría ayudar a Europa a encontrar las soluciones que necesita", ha sentenciado.