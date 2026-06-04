'Caso Leire': la UCO registra la empresa Tubos Reunidos y pide información a la SEPI

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está registrando este jueves la sede de la empresa Tubos Reunidos en Bilbao y, asimismo, ha acudido a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en Madrid, para requerir información en el marco de una pieza secreta que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

Fuentes jurídicas han informado a EFE de que los agentes de la UCO están practicando estas diligencias por orden del magistrado que investiga una presunta trama para desbaratar actuaciones judiciales o policiales contra el PSOE y el Gobierno, que estaría liderada por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez.

El juez Pedraz levantó hace unos días parcialmente el secreto de sumario de esta causa, si bien mantuvo bajo reserva una pieza separada. Es en el marco de esta rama de la causa donde la UCO está practicando este jueves estas diligencias. La empresa Tubos Reunidos, un grupo industrial, aparece nombrada en varias ocasiones en el sumario del denominado caso Leire Díez.

Foco puesto sobre el préstamo de 112,8 millones de la SEPI a Tubos Reunidos

En uno de los atestados de la UCO, los agentes aluden al préstamo de 112,8 millones de euros concedido por la SEPI a la mercantil Tubos Reunidos y a los indicios de que el grupo denominado Hirurok (Nosotros tres, en euskera, y presuntamente integrado por Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso) habría llevado a cabo "acciones tendentes al otorgamiento de esta ayuda, percibiendo por ello un total de 114.950 euros" a través de la empresa Mediaciones Martínez.

La UCO cree que Leire Díez y Vicente Fernández "propusieron acudir" a Santos Cerdán y Antxon Alonso (empresario al que los investigadores consideran socio del exdirigente socialista) para "impulsar" la ayuda cuando esta estaba bloqueada, y sospecha que el grupo Hirurok intermedió con "algún miembro del Partido Nacionalista Vasco", lo que "podría haber contribuido" a que la ayuda llegase a término.

Los investigadores también han identificado "una segunda operativa llevada a cabo entre 2024 y 2025" para conseguir el aplazamiento de una amortización parcial de los intereses de la deuda, en la que podría haber participado Cerdán.

Una reunión entre Cerdán, Díez y dos directivos

El sumario refleja una reunión entre Cerdán, Leire Díez y dos directivos de Tubos Reunidos el 13 de noviembre de 2024 en el despacho que el exsecretario de Organización socialista tenía en la sede del PSOE, en la calle de Ferraz, en Madrid. "Reunión Tubos Reunidos" es una de las anotaciones que aparece en una libreta azul de notas incautada a Leire Díez y que obra en el sumario. "Con razón de esta operativa", dice la UCO, Vicente Fernández "habría facturado 40.000 euros a Tubos Reunidos".

Los agentes sospechan asimismo que en un periodo en el que todavía no se había producido el nombramiento de un nuevo presidente de la SEPI, Vicente Fernández "habría continuado de facto actuando como tal", y han constatado "su asistencia a reuniones en representación de este organismo público ante terceros, el acceso a información interna, la toma de decisiones o la impartición de instrucciones".