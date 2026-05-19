Unas claves para no perderse en el caso Plus Ultra: una aerolínea, 53 millones de euros y un expresidente imputado

Algo ha retumbado en el corazón del Palacio de la Moncloa cuando a primera hora de este martes El Confidencial avanzaba que el histórico expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero había sido imputado en el conocido como caso Plus Ultra mientras la UDEF registraba su oficina y la empresa de sus dos hijas. Por si andas algo perdido, te contamos en cinco claves lo más importante de una investigación en la que, por primera vez en democracia, ha sido imputado un expresidente del Ejecutivo.

El rescate de Plus Ultra

El 9 de marzo de 2021, el Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, aprueba en Consejo de Ministros una "operación de respaldo público temporal" solicitada por Plus Ultra Líneas Aéreas S.A. O lo que es lo mismo, da luz verde al rescate de la compañía hispano-venezolana, a la que ayudará con 53 millones de euros procedentes del Fondo de Apoyo a la Solvencia, un instrumento aprobado por el Ejecutivo en 2020 "para reforzar la solvencia de empresas no financieras afectadas por la pandemia de la COVID-19 que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional".

El Gobierno justifica el rescate al ser el transporte aéreo "un sector estratégico por su contribución al turismo, uno de los principales motores económicos del país". En el Consejo de Ministros resaltan que Plus Ultra "es una aerolínea de nicho que opera vuelos de larga distancia a países de Latinoamérica (especialmente, Ecuador, Perú y Venezuela". Sus clientes, además, son "distintos a los de otros competidores, centrándose principalmente en residentes en España u otros destinos que viajan principalmente a visitar familiares o por ocio, además de también turismo".

Una vez aprobado el rescate, Partido Popular y Vox, además de la organización ultra Manos Limpias, denunciaron la operación ante la Justicia al considerar que se habían cometido delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación o tráfico de influencias. La causa recayó sobre el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que la archivó al vencer los plazos procesales. Tanto la compañía como la Abogacía del Estado y la Fiscalía Provincial de Madrid habían solicitado, no obstante, el archivo al considerar que no había constancia de la comisión de ningún delito.

Una investigación europea

Tres años después de aprobarse el rescate, en 2024, la Fiscalía Anticorrupción española recibe dos solicitudes de cooperación procedentes del Parquet National Financier de Francia y de la Fiscalía de Ginebra (Suiza). Ambos organismos investigaban a una "organización criminal" por hacer un "uso indebido" de los 53 millones de euros del rescate de Plus Ultra para blanquear fondos procedentes de Venezuela. Según las pesquisas de los investigadores franceses y suizos, tal y como recogió El País, "algunos financieros habían realizado préstamos ficticios a Plus Ultra que esta, luego, habría devuelto con el dinero limpio del rescate".

Tras recibir las peticiones de colaboración, Anticorrupción comienza una investigación para determinar si hay españoles vinculados a la trama y/o si se ha podido cometer algún delito en territorio español. El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, el mismo que había archivado las primeras denuncias, reabre la causa.

El caso salta a la luz

El 12 de diciembre de 2025, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detiene, entre otros, a Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra; a Roberto Roselli, y a un empresario no muy conocido entonces, Julio Martínez Martínez, un amigo íntimo de José Luis Rodríguez Zapatero y a quien pocos días antes fotografían junto al expresidente del Gobierno, con quien había quedado para ir a correr por el madrileño monte de El Pardo. En una entrevista con el diario El Mundo, después de haber pasado por el calabozo y tras el registro de su casa, asegura que Plus Ultra es, "desde hace seis años, cliente" de una de sus empresas. Además, reconoce que una de sus empresas es también "cliente" de Whatthefav SL, la agencia de comunicación de las hijas de Zapatero. En esa conversación con el periódico, el empresario asegura desconocer qué delito se le imputa y dice no haber tenido "nada que ver con el rescate de Plus Ultra, ni con nada relacionado con este asunto". Sí asegura, sin embargo, mantener relación con Venezuela, pero no de "negocios".

Según publicó el diario El País, fuentes de Plus Ultra señalaron que contrataron a Martínez Martínez como "conseguidor" por la "multitud de contactos" que el empresario tenía "con el Gobierno de Venezuela". Fuentes del entorno del empresario precisaron al periódico que había viajado "por primera vez" a Caracas con Zapatero "por el vínculo de amistad que les unía y en un momento en el que el presidente viajaba con cierta asiduidad a aquel país por su labor de mediación con el Gobierno venezolano para liberar presos políticos".

La vinculación comercial con Zapatero

Con la atención mediática puesta sobre el empresario y Zapatero, algunos medios comienzan a señalar a Martínez Martínez como "el testaferro" del expresidente, algo que ambos niegan. En ese momento, se conoce que ambos mantenían, además de una amistad, vínculos comerciales, hasta el punto de que Zapatero habría cobrado (según él mismo reconoció) casi medio millón de euros de una de las empresas del empresario, "una sociedad que, a su vez, facturaba a Plus Ultra", Análisis Relevante.

Según explicó el propio Zapatero en una comisión del Senado, fue Julio Martínez quien le contactó para proponerle como "consultor" de la empresa. "Yo le propuse que estuvieran también mis hijas" desarrollando labores de marketing y comunicación, confesó Zapatero. Análisis Relevante llama la atención de Anticorrupción al descubrir que es la única empresa de Martínez que está domiciliada en Madrid, sin trabajadores, y que comienza a facturar a la aerolínea "desde el primer año de su fundación".

Durante los registros, la UDEF encuentra en casa de Julio Martínez un supuesto contrato que establecía para el empresario una comisión del 1% del dinero del rescate a Plus Ultra "si las gestiones para conseguirlo se realizaban con éxito". Aunque tanto la compañía como Martínez niegan su existencia, fuentes cercanas a la investigación no solo aseguran que existe, sino que además el documento está firmado tanto por el empresario como por el presidente de Plus Ultra, según El País.

La imputación de Zapatero

La Audiencia Nacional ha imputado este martes a Zapatero por pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. El expresidente, que siempre ha negado haber tenido nada que ver con el rescate, declarará el 2 de junio.