Mapfre evaluará las nuevas condiciones del Gobierno para Muface y decidirá si vuelve al concierto

Mapfre está evaluando el pliego de condiciones de la licitación de Muface para prestar asistencia sanitaria a sus funcionarios adscritos con el objetivo de examinar si vuelven al concierto, según ha indicado el presidente de la empresa, Antonio Huertas.

"Se han producido sucesivos cambios en el pliego por parte del Gobierno y creo que es de justicia que podamos evaluarlas. No digo que vayamos a entrar, pero conocerlas", ha indicado Huertas durante una rueda de prensa celebrada este miércoles con motivo de la publicación de las cuentas anuales.

El presidente ha indicado que sería "irresponsable" no conocer las nuevas condiciones que está ofreciendo el Gobierno. En todo caso, ha subrayado que Mapfre no adoptará ninguna decisión que pueda "poner en peligro" la evolución técnica de su negocio de salud. La aseguradora abandonó el concierto de Muface en 2009 y desde entonces no ha vuelto a prestar servicio a la mutualidad de funcionarios.

"Hasta ahora el análisis era no participar porque el sistema era insuficiente y la insuficiencia de primas conducía a pérdidas continuas", ha explicado el ejecutivo.

Asimismo, ha expresado su preocupación por la "enorme crisis" que se ha generado en los últimos meses con respecto al seguro de salud de los funcionarios. Huertas ha indicado, en todo caso, que el modelo "debería evolucionar" para garantizar su sostenibilidad.

La actual licitación de Muface recibirá ofertas de las empresas de seguros hasta el día 4 de marzo. El contrato es de unos 4.808,5 millones de euros para las tres anualidades, tras sumarle una dotación adiciona de 330,5 millones de euros en el último incremento ofrecido por el Gobierno.

En concreto, la prima subirá un 41,2% al final del tercer año respecto al convenio actual. Pero no es la primera oferta que ha realizado el Gobierno- La oferta anterior, que quedó en suspenso, limitaba la subida al 33,5%.

Asimismo, los pliegos incluyen una cláusula de "restablecimiento del equilibrio económico-financiero" para las aseguradoras. Esta compensación tendrá que ser solicitada por la aseguradora siempre que se produzca un "riesgo imprevisible" y se justifique por un cambio extraordinario en las circunstancias, por un aumento de la "onerosidad" de prestación de servicio y por la inexistencia de medios alternativos para paliar el desequilibrio.

Con el convenio ofrecido anteriormente, las tres empresas de seguros que todavía prestaban servicio a Muface (Adeslas, Asisa y DKV) anunciaron que no acudían por las pérdidas que les genera este modelo.