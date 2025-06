Más Madrid pide explicaciones a Ayuso por el supuesto trato vejatorio a mujeres en un centro para víctimas de violencia de género

Europa Press via Getty Images

Más Madrid ha pedido que comparezca en el Pleno de la Asamblea de Madrid la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, para dar cuenta de la investigación interna de su departamento de los presuntos tratos vejatorios a mujeres víctimas de violencia de género en el Centro de acogida 4.

Así lo ha trasladado la formación este miércoles tras conocerse que la Fiscalía ha archivado la causa al no observar indicio de delito en este recurso gestionado por la entidad Trama.

Una asociación de mujeres de Vallecas, en Madrid, fue la primera en denunciar los hechos ante la Dirección General de la Mujer, en un escrito en el que indicaban que "una o varias profesionales" del citado centro de acogida habían ejercido tratos vejatorios a mujeres víctimas de violencia que estaban siendo atendidas en este recurso.

La denuncia, a la que ha tenido acceso TVE, incorpora algunas frases con los testimonios de las mujeres que dan una idea del trato que sufrían: "Aquí no vengas a hacerte la víctima" o "trágate lo que has vomitado". Las denunciantes se refieren al hogar de acogida como "un infierno", "un sitio hostil" o "la misma cárcel". Y muestran sus deseos frustrados: "Me hubiera gustado ser acogida por personas buenas". "Pasamos de tener miedo a unos hombres a tenérselo a quienes debían ayudarnos".

Tras recibir la alerta, la Dirección General de la Mujer inició una investigación interna y puso en conocimiento de la Fiscalía el resultado de la misma.

Ante ello, Más Madrid ha pedido además de la comparecencia en Pleno, que Dávila de explicaciones en la comisión de Familia y Asuntos Sociales al igual que la directora general de Mujer de la Comunidad de Madrid, Patricia Reyes.

A esta última le han enviado además una carta en la que han solicitado el informe y el acta de inspección sobre este caso y el "posible expediente sancionador incoado a la entidad gestora Centro Trama, garantizando la intimidad y la protección de datos".

Han solicitado que informe sobre las acciones adoptadas desde que conocieron esta situación así como qué va a suceder con el responsable de la dirección del centro y qué medidas se van a implementar para que "situaciones de violencia institucional como estas no se vuelvan a repetir".