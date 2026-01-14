Exteriores recomienda a los españoles que se encuentran en Irán que abandonen el país por las protestas

Protesta contra el régimen de los ayatolás en Teherán (Irán), el 8 de enero de 2026.

El Gobierno de España ha recomendado a los españoles que se encuentren en Irán que abandonen el país por la oleada de protestas que sacude a ese país. "Se recomienda a los españoles que se encuentren en Irán que abandonen el país haciendo uso de los medios disponibles", ha señalado el Ministerio de Relaciones Exteriores en su página web.

Desde Exteriores han recordado que "se han cortado las comunicaciones desde el pasado 8 de enero, incluyendo Internet y la entrada de llamadas telefónicas provenientes del extranjero".

En este contexto, el Ministerio ha informado que la mayoría de aerolíneas han suspendido sus operaciones, por lo que se recomienda "verificar con la compañía aérea la situación de las conexiones aéreas, ya que estas pueden verse modificadas por la evolución de la situación". Así, ha subrayado que las fronteras con Armenia, Turquía, Azerbaiyán y Turkmenistán "están abiertas para ciudadanos extranjeros".

Exteriores también ha recomendado permanecer atento a las redes sociales y otros medios de comunicación de la Embajada de España en Teherán, una vez se restablezcan las comunicaciones por Internet. Ha explicado que "los cortes en las comunicaciones e Internet, ahora bloqueados, son frecuentes" y que sistemas de mensajería como 'WhatsApp' y redes sociales tipo 'Facebook', 'X' o 'Instagram' "se encuentran bloqueados". "Esto puede significar quedarse incomunicado durante largos periodos de tiempo", ha apuntado.

Evitar manifestaciones

Por otra parte, el Ministerio también "desaconseja absolutamente mezclarse en manifestaciones de cualquier tipo, hacer fotos o vídeos de las mismas, así como de cualquier edificio oficial". "Hay que tener en cuenta que, en estos momentos, cualquier ciudadano que tome fotos o vídeos fuera de las zonas turísticas puede resultar sospechoso para estas autoridades", ha precisado.

También ha pedido "encarecidamente" no tomar fotos o vídeos de instalaciones militares o gubernamentales, ni manifestarse públicamente sobre cuestiones políticas o religiosas, incluso a través de las redes sociales. "Varios ciudadanos europeos han sido detenidos y condenados a penas de prisión por estos motivos", ha recordado.

Finalmente, Exteriores ha señalado que los extranjeros que residan en Irán con un permiso de trabajo "deben tramitar una autorización de salida cada vez que deseen salir del país". Dicho permiso, según ha detallado el Ministerio, "debe gestionarlo la empresa para la que trabaje con antelación suficiente".

"La Embajada no tiene ninguna capacidad de autorizar la salida de Irán de los ciudadanos españoles que se encuentren aquí, ya que es una cuestión que depende enteramente de las autoridades y la ley iraní", ha añadido.

Más de 3.000 muertos

La ONG Iran Human Rights (IHRNGO) ha cifrado este miércoles en más de 3.400 los muertos y "miles" más los heridos como consecuencia de la represión de las fuerzas de seguridad del país centroasiático durante las protestas antigubernamentales que comenzaron hace ya más de dos semanas y que en los últimos días han estado marcadas por un apagón nacional de Internet.

Según datos recopilados por IHRNGO, con sede en Noruega, al menos 3.428 personas han muerto en 15 provincias desde el inicio de las manifestaciones a finales de diciembre de 2025 para protestar por las condiciones económicas.

La mayoría de las personas fallecidas eran menores de 30 años, y al menos 15 eran menores de edad, ha precisado. No obstante, la ONG está tratando de obtener documentación que confirme la edad exacta de todas las víctimas mortales. Asimismo, el organismo cifra la detención de más de 16.700 personas.