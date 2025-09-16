Nueva ayuda al alquiler para jóvenes con opción a compra: qué se sabe y qué dudas siguen abiertas

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, visita una promoción de 530 viviendas de alquiler asequible en Málaga.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes un nuevo paquete de medidas para intentar aliviar la crisis de vivienda que azota a España desde hace años y que instaura a toda una generación en la incapacidad de empezar un proyecto de vida.

En él, se incluye una ayuda de casi 30.000 euros en programas de alquiler con opción a compra para los jóvenes.

Pero, ¿qué es lo que realmente se sabe del plan?

El líder del Ejecutivo a propuesto una medida que consiste en una ayuda a los menores de 35 años para que paguen el alquiler de una vivienda de protección oficial que será de hasta 30.000 euros. Además, en caso de que los jóvenes quieran adquirir la vivienda se les descontará lo que hayan pagado de alquiler.

La medida trata de solventar uno de los mayores problemas de la crisis de vivienda: la imposibilidad de los jóvenes de ahorrar para entrar en un inmueble.

El medio rural o España vaciada es otro de los puntos clave de la acción, dotando de ayudas de hasta 10.800 euros para que los jóvenes adquieran una vivienda en esas localidades que estarán medidas en municipios de hasta 10.000 habitantes.

Además, se ha anunciado que se pondrá en marcha el seguro de impago de rentas para los jóvenes. Es decir, un seguro que protegerá a las rentas que no superen el 50% de los ingresos netos de las familias inquilinas.

Todo ello estará incluido en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y que irán destinadas a menores de 35 años. Además, se enviará a las CCAA la Plan Nacional de Vivienda 2026-2030, para triplicar la inversión en vivienda y llegar a los 7.000 millones de euros.

Ahora bien, ¿qué es lo que no se sabe?

Tras el anuncio de Sánchez este lunes, el sendero no despeja muchas dudas acerca de las medidas que se tomarán los próximos años para intentar solventar la crisis de vivienda. En este caso, las incógnitas son latentes.

En primer lugar, se desconoce si habrá algún requisito de renta o situación para poder optar a estas ayudas. Ya sea por nómina, vulnerabilidad, patrimonio u otros baremos que sí han estado presentes en otras ayudas de vivienda.

En segundo lugar, se desconoce si esta medida será compatible con otras ayudas que puedan ofrecer las autonomías las cuales, como siempre en este asunto, tendrán la voz determinante y con mayor peso para que se cumpla o no lo anunciado.

En tercer lugar, queda por definir las condiciones de la opción a compra, cómo se calcula lo que ya has pagado por el alquiler, quién va a garantizar esa vivienda y un largo etc.

Además, todo lo anunciado son meramente ayudas económicas a los jóvenes, es decir, en ningún momento se ha puesto encima de la mesa la posibilidad de intervenir el mercado de la vivienda, la posición que defiende el socio del Gobierno de coalición —Sumar— que ha criticado el anuncio afirmando que se trata de un "bizum a los caseros".