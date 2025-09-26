'Operación Espinosa de los Monteros' en el PP

El PP se arrima a Iván Espinosa de los Monteros en su particular cruzada contra Vox. El ex secretario general de la formación ultra presentó este jueves en Madrid su think tank, Atenea, en un acto en el que estuvo arropado por diferentes miembros del Partido Popular.

A la cita acudieron "en representación" de esta formación, como estaba previsto, el vicesecretario de Hacienda de Feijóo, Juan Bravo, y la diputada nacional, Cayetana Álvarez de Toledo. El secretario general de los populares, Miguel Tellado, también había confirmado su asistencia al evento celebrado en el Colegio Oficial de Arquitectos de la capital española, aunque se cayó a última hora por las apariciones incómodas entre el público del comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, y el líder de Desokupa, Daniel Estévez.

Por otro lado, causó sorpresa la presencia de Javier Ortega Smith, miembro de la actual dirección de Vox. Un gesto muy significativo de quien es considerado como uno de los pocos críticos a Santiago Abascal que todavía quedan dentro del partido. Casi todos los demás están fuera, como así lo hicieron notar este jueves en el acto el exdiputado Víctor Sánchez del Real, el ex gurú económico de Abascal, Ruben Manso, o Alejo Vidal Quadras, uno de los fundadores de Vox.

Todos ellos arroparon el regreso a la primera línea de Espinosa de los Monteros, dos años después de su abrupta salida de la formación. Atenea es una plataforma ideológica "no adscrita a ningún partido político", aunque de corte liberal, que quiere "aportar ideas y conocimiento de profesionales competentes y libres", según su cabecilla.

La presencia de dirigentes del PP en dicho acto resultó muy significativa, en un momento en el que las encuestas disparan a Vox en detrimento de los populares. Lo cierto es que la relación entre Espinosa de los Monteros y el PP ha ido a más desde que saliera de Vox en agosto de 2023. Hubo incluso intentos de atraerle al partido, en contactos en los que por medio estuvo el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Hay quien en privado augura que acabará dando el salto una vez lleguen las generales. O como ministro de un gobierno de Feijóo, llegan a sugerir algunas fuentes a El HuffPost.

El PP cree que estar cerca de uno de los fundadores de Vox le puede ayudar a recuperar votos que ahora se marchan hacia Abascal. La preocupación por el ascenso de su rival aumenta en el PP y temen que pueda afectar a la gobernabilidad en Castilla y León e incluso en Andalucía, aunque el entorno de Moreno Bonilla descarta este extremo.

Pero no a todo el mundo dentro del PP le gusta este acercamiento a una figura como Espinosa de los Monteros. Fuentes del entorno de Isabel Díaz Ayuso aseguran que la presidenta de la Comunidad de Madrid no está muy convencida de este movimiento, teniendo en cuenta los desencuentros que mantuvo de forma reiterada con la mujer de éste, Rocío Monasterio, cuando era la líder de Vox en la región.