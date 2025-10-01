Pablo Casado reaparece tres años después de su salida del PP: "Se vive mucho mejor como civil" 

El expresidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha reaparecido tres años después de su salida de la formación. Lo ha hecho en el Investor Day de Hyperion Fund, un evento centrado en la defensa en el que ha intervenido como socio fundador de la entidad. "Se me hace raro subir a un estrado 3 años después, y en un evento sobre defensa. Porque la verdad es que se vive mucho mejor de civil", ha asegurado cómicamente para introducir su discurso en el que ha hecho un balance de la situación bélica que está viviendo el mundo y cómo ha cambiado todo desde que dejara la política un 23 de febrero.

Casado ha relatado cómo, tras abandonar la vida pública en 2022, el estallido de la guerra en Ucrania confirmó que el mundo entraba en una etapa "multipolar y conflictiva", donde la inteligencia artificial y las tecnologías privadas marcaban el paso de la defensa moderna. "Si la Primera Guerra Mundial fue la del tanque y la Segunda la del avión, la de Ucrania es la de los drones y los robots equipados con IA", ha dicho el expresidente popular.

Ante representantes de grandes fondos, bancos y compañías del sector, Casado ha defendido que Europa debe acelerar su autonomía estratégica, no sólo mediante inversión pública, sino también movilizando capital privado. Ha recordado que la UE se ha fijado como objetivo destinar el 5% del PIB a defensa, lo que supondrá más de un billón de euros anuales. "Invertir en defensa es garantizar libertad, prosperidad e industria competitiva. No hay atajos en esto".

Nacido "desde cero e hipotecándolo todo", Hyperion Fund ha analizado ya más de 300 compañías y desplegado el 40% de un primer fondo de 150 millones, con previsión de alcanzar el 70% en un año y lanzar un segundo vehículo de 500 millones.

El acto contó con la presencia de figuras internacionales como el británico Rob Murray, el estadounidense John Zangardi y, especialmente, el ex secretario general de la OTAN y primer ministro danés, Anders Fogh Rasmussen, a quien Casado dedicó unas palabras de agradecimiento e incluso reconoció que fue él quién "le avisó de la invasión rusa a Ucrania".

"Europa no puede ser parte del menú, tiene que estar sentada en la mesa. Si nos ocupamos de lo importante, este puede ser un punto de inflexión positivo para los europeos", ha concluido Casado en su reaparición tres años después de que saliera del Partido Popular.