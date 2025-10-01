Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Pablo Casado reaparece tres años después de su salida del PP: "Se vive mucho mejor como civil"
Política

Política

Pablo Casado reaparece tres años después de su salida del PP: "Se vive mucho mejor como civil" 

El expresidente del Partido Popular ha comparecido en un acto del Investor Day de Hyperion Fund en el que ha hecho un balance de la evolución de la defensa en los últimos tiempos. 

Diego Alonso Peña
Diego Alonso Peña
Pablo Casado reaparece tres años después.

El expresidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha reaparecido tres años después de su salida de la formación. Lo ha hecho en el Investor Day de Hyperion Fund, un evento centrado en la defensa en el que ha intervenido como socio fundador de la entidad. "Se me hace raro subir a un estrado 3 años después, y en un evento sobre defensa. Porque la verdad es que se vive mucho mejor de civil", ha asegurado cómicamente para introducir su discurso en el que ha hecho un balance de la situación bélica que está viviendo el mundo y cómo ha cambiado todo desde que dejara la política un 23 de febrero. 

Casado ha relatado cómo, tras abandonar la vida pública en 2022, el estallido de la guerra en Ucrania confirmó que el mundo entraba en una etapa "multipolar y conflictiva", donde la inteligencia artificial y las tecnologías privadas marcaban el paso de la defensa moderna. "Si la Primera Guerra Mundial fue la del tanque y la Segunda la del avión, la de Ucrania es la de los drones y los robots equipados con IA", ha dicho el expresidente popular.

Ante representantes de grandes fondos, bancos y compañías del sector, Casado ha defendido que Europa debe acelerar su autonomía estratégica, no sólo mediante inversión pública, sino también movilizando capital privado. Ha recordado que la UE se ha fijado como objetivo destinar el 5% del PIB a defensa, lo que supondrá más de un billón de euros anuales. "Invertir en defensa es garantizar libertad, prosperidad e industria competitiva. No hay atajos en esto".

Nacido "desde cero e hipotecándolo todo", Hyperion Fund ha analizado ya más de 300 compañías y desplegado el 40% de un primer fondo de 150 millones, con previsión de alcanzar el 70% en un año y lanzar un segundo vehículo de 500 millones.

El acto contó con la presencia de figuras internacionales como el británico Rob Murray, el estadounidense John Zangardi y, especialmente, el ex secretario general de la OTAN y primer ministro danés, Anders Fogh Rasmussen, a quien Casado dedicó unas palabras de agradecimiento e incluso reconoció que fue él quién "le avisó de la invasión rusa a Ucrania". 

EL HUFFPOST PARA INSTITUTO PULEVA DE NUTRICIÓN

"Europa no puede ser parte del menú, tiene que estar sentada en la mesa. Si nos ocupamos de lo importante, este puede ser un punto de inflexión positivo para los europeos", ha concluido Casado en su reaparición tres años después de que saliera del Partido Popular.

Diego Alonso Peña
Diego Alonso Peña
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de la sección de Política en El HuffPost España. En ella, informo acerca de la actualidad política que afecta a nuestro país, la realidad social a la que se enfrenta la ciudadanía o los eventos judiciales... entre otras muchas cosas. Tratamos todos los días de ofrecer a nuestros lectores la herramienta más importante de todas en democracia: estar informado.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a escribir sobre la actualidad política en España y cómo esta impacta en la vida de la gente... Aunque, si soy sincero, cada semana se convierte en una especie de “elige tu propia aventura”, un cocido madrileño como los de antaño en los que no sabías lo que te podrías llegar a encontrar.

 

Bajo mi firma pueden encontrarse artículos sobre migración y la dramática situación humanitaria en el Mediterráneo y el Atlántico, la crisis de vivienda que golpea especialmente a mi generación o tragedias que han marcado a todo el país, como los incendios o la erupción del volcán de La Palma. También abordo temas de la actualidad política y judicial, como el procesamiento del fiscal general del Estado, de la pareja de Isabel Díaz Ayuso o de Begoña Gómez, al igual que la cobertura del Congreso Nacional del PP donde Esperanza Aguirre dijo que éramos “su medio favorito”, ¿os lo creéis? Además, he escrito sobre la muerte del papa Francisco, la despedida de Luka Modrić del Real Madrid, el genocidio en Gaza, desahucios... Hasta uno de Opinión. A este paso tardo menos en decir sobre qué no escribo.

 

Aun así, siempre trato de sacar un hueco para una de mis pasiones: la música. Concretamente, el rap. Que no os sorprenda ver alguna entrevista de vez en cuando.

 

Mi trayectoria

Al igual que la mayor parte de mi familia, nací en el kilómetro cero, en Madrid, así que soy un gato más. Estudié Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y me gradué con un TFG acerca de la labor del periodismo español durante el 15M. Antes de El HuffPost pasé por las redacciones de El Confidencial, ElDiario.es y Redacción Médica. También he sido cajero, reponedor, monitor de tiempo libre... Un joven más de 26 años, vaya.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 