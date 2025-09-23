Pablo Iglesias y Joan Tardá se enfrentan a cuenta de las competencias en inmigración

Podemos y ERC han vuelto a protagonizar un nuevo choque a cuenta del traspaso de las competencias en inmigración a Catalunya. En este caso, ha sido un histórico de los republicanos catalanes, Joan Tardà, el que ha acusado a los morados de realizar "un disparo a quemarropa en la unidad de las izquierdas". "El posicionamiento de Podemos, contrario al traspado de las competencias en inmigración a la Generalitat, difícilmente podrá olvidarse", ha escrito en redes sociales Tardà.

El comentario de Tardà ha provocado la respuesta del exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias, quien le ha contestado que "lo que no se olvidará es ERC posicionada contra los grupos antirracistas catalanes, a favor de los CIE y de más Mossos para expulsar a migrantes". "Una vez más, haciendo el juego a Junts y Aliança Catalnaa. Cuando arrasen, pregúntate si comprarles el marco fue una buena idea. Suerte, compañero", ha reaccionado Iglesias también en su cuenta en X.

El enfrentamiento entre Podemos y ERC por este tema viene desde hace días ya, desde que los de Ione Belarra anunciaran que votarían en contra de la toma en consideración del traspaso este martes en el Congreso, una medida pactada entre PSOE y Junts.

Para Podemos, según ha declarado este martes su secretario de Organización y portavoz, Pablo Fernández, la medida no es más que "un pacto de inmigración y asilo abiertamente racista, xenófobo y de ultraderecha". "Se han juntado los tics racistas del PSOE y un partido abiertamente racista como Junts, que además tiene posiciones sionistas", ha opinado Fernández en declaraciones a la Cadena SER recogidas por la agencia EFE.

Este lunes, el mismo Fernández aseguró que "Podemos, como fuerza abiertamente antirracista, se opone frontalmente a un texto que valida esta realidad, este racismo institucional". "Es muy fácil de entender: queremos que se cierren los CIE y no existan redadas", dijo el portavoz de Podemos.

Desde ERC, por su parte, y como ha defendido Tardà, consideran que Podemos se equivoca. "Nos sorprende y no nos gusta que una formación confederalista se oponga. No se puede fijar posición en función de quién lo va a gestionar porque si así fuera, por nosotros el Estado no tendría ninguna [competencia]", afirmó su portavoz, Isaac Albert.