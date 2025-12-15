Pedro Sánchez, sobre los casos de acoso: "La contundencia contra el acoso y el abuso sí tiene unas siglas, las del PSOE"

Nada más comenzar, el presidente del Gobierno pidió "cierta paciencia" a los medios de comunicación. Paciencia porque, dijo, se extendería un poco en la explicación de la rendición de cuentas. Paciencia, pensarían muchos, porque eso significaba que tardaría bastante en hablar de lo que todo el mundo esperaba, los casos de acoso sexual que asolan el PSOE. No fue así. Consciente de ello, antes de abordar el balance del curso político, Sánchez apaciguó la avidez de respuesta cuando dijo que hablaría de los "casos de corrupción y de presunto acoso sexual de los últimos días". "El compromiso del Gobierno y singularmente del PSOE con el feminismo es absoluto. Somos la primera organización política que ha decidido afrontar el problema de acoso y abusos con total transparencia, absoluta contundencia, animando y protegiendo toda denuncia", aseguró.

Según el presidente del Gobierno, los casos de acoso o abuso sexual "no tienen carné" político, pero sí "la contundencia contra el acoso o el abuso". Esto último, defendió Pedro Sánchez, "sí tiene unas siglas, las del PSOE". "Hemos cometido errores, como todos, pero todos los avances en materia de igualdad siempre se han logrado primero de la mano de las mujeres y bajo gobiernos progresistas", reiteró en un mensaje claro dirigido a la oposición del Partido Popular y Vox.

Para ser más conciso, Sánchez aclaró que no aceptarán "lecciones de quienes votan contra esos avances", con relación a asuntos como la interrupción voluntaria del embarazo, la ley de igualdad salarial, etc. "Cero lecciones de quienes cuestionan la violencia contra las mujeres. Cero lecciones de una derecha que siempre aplica la misma ley, la del embudo, que no paran de acusar como Torquemadas a pesar de que incumplen la legislación que los mandata a aplicar estos protocolos [los antiacoso]".

Si con el feminismo se dirigió al Partido Popular o Vox, más nítido fue su señalamiento cuando se dispuso a hablar de corrupción. Sin llegar a entrar en los casos que implican a sus dos exsecretarios de Organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, el presidente del Gobierno afirmó que "la corrupción sistemática acabó con la salida del PP del Gobierno de España". "Cero lecciones de quienes sueltan proclamas de ejemplaridad desde una sede pagada con dinero negro. Contra los casos de corrupción que están siendo investigados, el Gobierno y mi partido han actuado con total contundencia, no connivencia", dijo sin especificar detalles sobre esos casos.

Sobre Vox, Sánchez tiró de ironía. "De la ultraderecha no diré nada, bastante revuelta tiene ya", comentó con relación a las noticias que apuntan a que la organización juvenil de Vox, Revuelta, se quedó con dinero que había pedido para ayudar en la DANA. "Santiago Abascal demuestra haber aprendido bien las técnicas de su anterior partido", bromeó el jefe del Ejecutivo.

Con esto, Sánchez se dio por satisfecho para comenzar a abordar esa rendición de cuentas que exigía "cierta paciencia", no sin antes dejar claro que, "pese al ruido", seguirá al frente del Gobierno. "No nos vamos a olvidar de a quiénes servimos y quiénes somos y lo que hemos logrado estos siete años. Ni lo tenemos que hacer ni lo vamos a hacer. Tengo muy claro el momento histórico del país, de Europa y del mundo. Sé cuál es mi responsabilidad, no voy a eludirla", confirmó.