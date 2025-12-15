El bocadillo con el que han definido a Santos Cerdán después de su encontronazo con la prensa  

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán acudió este lunes a firmar al Juzgado de la localidad navarra de Tafalla por segunda vez tras su puesta en libertad. El político socialista, que fue excarcelado tras cinco meses en prisión preventiva acusado de los delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, ha tenido un encontronazo con la prensa.

Ana Pastor, periodista de laSexta y directora de Newtral, que se encontraba a las puertas de los juzgados, ha preguntado a Santos Cerdán por "los amaños en la SEPI". Lejos de eludir la cuestión, ha dicho que dará la cara "cuando la tenga que dar". Instantes después, Ana Pastor se ha situado frente al coche que había acudido para recoger al ex secretario de Organización del PSOE.

"¿Me deja subir a mi coche, por favor?", le ha preguntado Cerdán, que ante la insistencia de los periodistas ha perdido los nervios. "¿Me dejan cerrar la puerta, por favor?", ha dicho mientras, ya dentro del vehículo, tiraba hacia sí de la puerta.

Un momento de tensión que, más allá de la anécdota, ha dejado una respuesta por parte de Ana Pastor. La periodista de laSexta, ha publicado un mensaje en su cuenta de X en referencia a Santos Cerdán. "En Navarra. Bocata de tortilla y chistorra... de la de verdad", ha ironizado la comunicadora, haciendo alusión al curioso término con el que Koldo se refería a los billetes de 500 euros.

Junto al mensaje, Ana Pastor ha publicado un bocadillo donde se aprecia la tortilla y también la chistorra. En otro mensaje en X, la directora de Newtral también menciona el estado emocional en el que se encontraba Santos Cerdán tras la salida del Juzgado de Tafalla. "Menudo mosqueo lleva con las preguntas sobre la SEPI", ha contado a sus seguidores.