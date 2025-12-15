Este plato del restaurante Disfrutar, de tres estrellas Michelín, está llamando mucho la atención 

El tiktoker y creador de contenido Cristian Sánchez, conocido popularmente en esta red social como @topfoodbcn, ha acudido al restaurante Disfrutar de Barcelona, considerado con tres estrellas como uno de los mejores del mundo, y ha probado su menú Disfrutar Festival, que tiene un precio de 315 euros y que está vigente hasta el próximo 31 de diciembre.

"Menú degustación diseñado y compuesto mayormente por elaboraciones creadas durante la vigente temporada de Disfrutar", se puede leer en la página web siendo esta uno de las dos opciones que tienen los clientes.

Entre la variedad de los platos de este menú hay uno que son 10 brotes diferentes y que ha llamado mucho la atención después de que el creador de contenido lo haya mostrado en un vídeo.

"Son 10 brotes diferentes sobre una capa de gel de tomate y los tienes que ir degustando uno a uno y justo al lado tienes la referencia para que no te pierdas. Entre los germinados tienes hinojo, perejil, rábano o remolacha y vas a ver una gran diferencia entre ellos. El menú incluye otros muchos platos y esto es solo el inicio", comenta Sánchez mientras muestra el plato.

"Este plato se llama Concentración de Sabor y forma parte del menú de 315€ por persona del restaurante 3 estrellas Michelin Disfrutar en Barcelona📍. ¿Lo has probado 🤤?", ha preguntado.

Uno de los vídeos más vistos

Su vídeo se ha hecho viral con más de 1,6 millones de reproducciones en un día y ha traspasado plataformas llegando a X. Entre los comentarios que le han dejado se pueden leer mensajes de personas que están sorprendidas porque esos 10 brotes sean uno de los platos del menú.

"¿Como podéis comer eso a ese precio tan descomunal pensando que hay gente desfavorecida que mata por un plato comida?", ha sido uno de los comentarios que se han visto.