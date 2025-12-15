Sánchez anuncia un abono transporte para todo el país por 60 euros al mes para la segunda quincena de enero 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un abono transporte para todo el país que se podrá obtener a partir de la segunda quincena del mes de enero.

En una comparecencia para presentar el informe 'Cumpliendo', Sánchez ha añadido que este abono, que se aprobará en el último Consejo de Ministros del año, tendrá un precio de 30 euros mensuales para los jóvenes menores de 26 años.

"Va a cambiar para siempre forma de los españoles de trasladarse en transporte pública", ha anunciado Sánchez. "Para que nos entendamos: cuando entre en vigor todos los ciudadanos van a poder sacarse un abono con el que viajar por todo el país por una tarifa plana de 60 euros al mes. Es una apuesta muy rotunda por la movilidad sostenible y para la clase trabajadora", ha proseguido remarcando que "progresivamente espera que se vayan añadiendo los transportes autonómicos".

Además también ha añadido que se ampliarán las ayudas al transporte para el próximo año. "Para nosotros esto es gobernar, facilitar la vida de la gente", ha dicho el líder del Ejecutivo en el balance de anual que ha emitido este lunes.

Estamos hablando de 2 millones de personas a las que cada mes les costará menos llegar a su empleo, a su hogar y también a su día a día", ha añadido. "Es una apuesta muy rotunda por la movilidad sostenible y también por la clase media y trabajadora", ha enfatizado.