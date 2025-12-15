Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Sánchez anuncia un abono transporte para todo el país por 60 euros al mes para la segunda quincena de enero
Política
Política

Sánchez anuncia un abono transporte para todo el país por 60 euros al mes para la segunda quincena de enero 

El presidente del Gobierno ha anunciado un abono transporte para "todos los trenes de media distancia, cercanías y autobuses" al que la ciudadanía podrá acceder a partir de la mitad del primer mes de 2026.

Diego Alonso Peña
Diego Alonso Peña
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro SánchezGetty Images

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un abono transporte para todo el país que se podrá obtener a partir de la segunda quincena del mes de enero. 

En una comparecencia para presentar el informe 'Cumpliendo', Sánchez ha añadido que este abono, que se aprobará en el último Consejo de Ministros del año, tendrá un precio de 30 euros mensuales para los jóvenes menores de 26 años.

"Va a cambiar para siempre forma de los españoles de trasladarse en transporte pública", ha anunciado Sánchez. "Para que nos entendamos: cuando entre en vigor todos los ciudadanos van a poder sacarse un abono con el que viajar por todo el país por una tarifa plana de 60 euros al mes. Es una apuesta muy rotunda por la movilidad sostenible y para la clase trabajadora", ha proseguido remarcando que "progresivamente espera que se vayan añadiendo los transportes autonómicos".

Además también ha añadido que se ampliarán las ayudas al transporte para el próximo año. "Para nosotros esto es gobernar, facilitar la vida de la gente", ha dicho el líder del Ejecutivo en el balance de anual que ha emitido este lunes.

Estamos hablando de 2 millones de personas a las que cada mes les costará menos llegar a su empleo, a su hogar y también a su día a día", ha añadido. "Es una apuesta muy rotunda por la movilidad sostenible y también por la clase media y trabajadora", ha enfatizado. 

Diego Alonso Peña
Diego Alonso Peña
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de la sección de Política en El HuffPost España. En ella, informo acerca de la actualidad política que afecta a nuestro país, la realidad social a la que se enfrenta la ciudadanía o los eventos judiciales... entre otras muchas cosas. Tratamos todos los días de ofrecer a nuestros lectores la herramienta más importante de todas en democracia: estar informado.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a escribir sobre la actualidad política en España y cómo esta impacta en la vida de la gente... Aunque, si soy sincero, cada semana se convierte en una especie de “elige tu propia aventura”, un cocido madrileño como los de antaño en los que no sabías lo que te podrías llegar a encontrar.

 

Bajo mi firma pueden encontrarse artículos sobre migración y la dramática situación humanitaria en el Mediterráneo y el Atlántico, la crisis de vivienda que golpea especialmente a mi generación o tragedias que han marcado a todo el país, como los incendios o la erupción del volcán de La Palma. También abordo temas de la actualidad política y judicial, como el procesamiento del fiscal general del Estado, de la pareja de Isabel Díaz Ayuso o de Begoña Gómez, al igual que la cobertura del Congreso Nacional del PP donde Esperanza Aguirre dijo que éramos “su medio favorito”, ¿os lo creéis? Además, he escrito sobre la muerte del papa Francisco, la despedida de Luka Modrić del Real Madrid, el genocidio en Gaza, desahucios... Hasta uno de Opinión. A este paso tardo menos en decir sobre qué no escribo.

 

Aun así, siempre trato de sacar un hueco para una de mis pasiones: la música. Concretamente, el rap. Que no os sorprenda ver alguna entrevista de vez en cuando.

 

Mi trayectoria

Al igual que la mayor parte de mi familia, nací en el kilómetro cero, en Madrid, así que soy un gato más. Estudié Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y me gradué con un TFG acerca de la labor del periodismo español durante el 15M. Antes de El HuffPost pasé por las redacciones de El Confidencial, ElDiario.es y Redacción Médica. También he sido cajero, reponedor, monitor de tiempo libre... Un joven más de 26 años, vaya.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 