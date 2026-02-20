Pisarello será el candidato de los comunes a la alcaldía de Barcelona tras vencer a Bob Pop

El diputado de Sumar en el Congreso y portavoz de los Comuns, Gerardo Pisarello, ha ganado las primarias de BComú para liderar al partido en las elecciones municipales de 2027 al conseguir 1.046 de los 1.525 votos, un 68,6%.

Así lo constata un comunicado del partido este viernes, que hasta ratificar los resultados el próximo lunes da por ganador a Pisarello, que se impone al escritor y periodista Roberto Enríquez, alias Bob Pop, que ha recibido 412 votos, un 27%.

Junto a Pisarello, también ha sido escogida la concejala de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona Carol Recio, con la que concurría a las primarias en un 'tándem' electoral y con la que a partir de ahora deberá conformar los primeros 5 nombres de la lista para las próximas municipales.

Una vez ratificados los resultados, Pisarello y Recio ofrecerán una rueda de prensa el lunes acompañados de la Ejecutiva y de varios cargos destacados de BComú y los Comuns para formalizar su proclamación como candidatos.

En el mismo comunicado, la Ejecutiva ha valorado "muy positivamente la movilización interna y externa" que han supuesto las primarias y ha celebrado como un acierto que las candidaturas se tuviesen que hacer en formato 'tándem', con un hombre y una mujer.